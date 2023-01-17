Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дети основателя Natura Siberica получили равные доли во всех структурах компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Трое детей основателя косметической компании Natura Siberica Андрея Трубникова — Дмитрий и Екатерина от первого брака и Елизавета от второго — получили равные доли во всех шести юридических лицах предприятия.

Дети основателя Natura Siberica получили равные доли во всех структурах компании

Как следует из ЕГРЮЛ, 16 января новыми участниками компаний ООО «Планета органика», ООО «Первое Решение» и ООО «Органик шоп рус» стали Дмитрий, Екатерина и Елизавета Трубниковы.

Все они получили равные доли в указанных юрлицах — по 18,3% в «Планета органика» и «Органик шоп рус», по 20,6% — в «Первое Решение».

Ранее дети Андрея Трубникова также получили по 20% ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет». 

Все шесть юридических лиц принадлежат Natura Siberica.

До 2021 года Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.

Фото на обложке: Natura Siberica

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Нам хотелось сделать сеть Natura Siberica, потому что все, чем была богата Россия, убили»
  2. 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
  3. 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
  4. 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
  5. 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 января 2023

Seasons Tech 3.0

19 января 2023

Goznak Startup Lab

20 января 2023

ИТ-олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ