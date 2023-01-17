Дети основателя Natura Siberica получили равные доли во всех структурах компании

Трое детей основателя косметической компании Natura Siberica Андрея Трубникова — Дмитрий и Екатерина от первого брака и Елизавета от второго — получили равные доли во всех шести юридических лицах предприятия.
Как следует из ЕГРЮЛ, 16 января новыми участниками компаний ООО «Планета органика», ООО «Первое Решение» и ООО «Органик шоп рус» стали Дмитрий, Екатерина и Елизавета Трубниковы.
Все они получили равные доли в указанных юрлицах — по 18,3% в «Планета органика» и «Органик шоп рус», по 20,6% — в «Первое Решение».
Ранее дети Андрея Трубникова также получили по 20% ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет».
Все шесть юридических лиц принадлежат Natura Siberica.
До 2021 года Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.
Фото на обложке: Natura Siberica
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