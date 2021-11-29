В Natura Siberica сменился президент

В Natura Siberica объявили об изменениях в высшем руководстве. Уже бывший президент компании Сергей Буйлов стал советником по стратегическим вопросам развития, а новым президентом компании назначен Михаил Сергеев, который пришел в Natura Siberica из «Агрополиса».

О назначении Михаила Сергеева на должность президента Natura Siberica рассказал RB.ru представитель компании.

Сергей Буйлов, руководивший Natura Siberica с августа 2021 года, продолжит работу в компании в роли советника по стратегическим вопросам развития.

«Несмотря на сложный период, наша команда добилась главного – сохранила Natura Siberica. Убежден, что сегодняшние изменения позволят компании ускорить темпы полного восстановления», – отметил Сергей Буйлов.

Новый президент Natura Siberica Михаил Сергеев ранее курировал работу инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис», а также с 2019 года был в должности проректора Крымского Федерального университета.

«Основной задачей для себя я ставлю сохранить генетический код компании, позволившей предприятию завоевать сердца миллионов людей как в России, так и за ее пределами», – подчеркнул Михаил Сергеев.

RB.ru рассказывали, что на рынке идут переговоры о продаже доли в Natura Siberica. 24 ноября стало известно, что покупкой доли в компании заинтересовался Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Natura Siberica