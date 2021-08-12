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Новый президент Natura Siberica запретил ведущим сотрудникам и совладельцам доступ в офисы группы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новый президент группы Natura Siberica Сергей Буйлов запретил доступ в офисы компании ее совладельцам – первой супруге создателя бренда Андрея Трубникова Ирине и ее сыну Дмитрию, а также многим «ведущим сотрудникам». Об этом говорится в открытом письме, которое подписали 164 работника Natura Siberica.

Новый президент Natura Siberica запретил ведущим сотрудникам и совладельцам доступ в офисы группы

Письмо от сотрудников группы поступило в РБК. Под ним подписались 164 человека, отказавшихся работать при новом руководстве.

Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, на данный момент являющихся одними из крупнейших совладельцев компаний, входящих в Natura Siberica, заблокировали пропуска в офисы компании.

Также доступ запретили многим, как издание цитирует выдержки из письма, «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков».

РБК связались с президентом группы Сергеем Буйловом, но он отказался комментировать произошедшее.

В начале августа в Natura Siberica сменился генеральный директор, рассказывали RB.ru. Должность занял зарегистрированный в Ульяновске предприниматель Дмитрий Ганзер. В пресс-службе Natura Siberica в ответ на запрос RB.ru тогда сообщили следующее: «Компетенция нового генерального директора для компании загадка, как и задачи, стоящие перед ним».

Предприниматель Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. В настоящее время решается вопрос с тем, как распределятся доли в компаниях Трубникова среди его наследников. 

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Фото: Natura Siberica

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