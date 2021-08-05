В принадлежавших бизнесмену Андрею Трубникову компаниях сменился гендиректор

В шести компаниях, принадлежавших бизнесмену Андрею Трубникову, — создателю бренда «Рецепты бабушки Агафьи» и косметической сети Natura Siberica — сменился гендиректор. Им стал некто Дмитрий Ганзер, свидетельствуют данные базы «Контур.Фокус».
3 августа Ганзер возглавил ООО «Планета органика», ООО «Органик шоп рус» и ООО «Вкусные продукты Агафьи». На следующий день, 4 августа, он вступил в должность гендиректор в ООО «Сибирский вертолет», ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение».
Дмитрий Ганзер также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в городе Ульяновск. Основной вид его предпринимательской деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
RB.ru направил запрос в Natura Siberica и Organic Shop.
Предприниматель Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Ему был 61 год. При жизни он владел самыми крупными долями в юрлицах, связанных с Natura Siberica, Organic Shop, а также в ООО «Первое решение», которое выпускает косметическую продукцию, в том числе под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».
Совокупная выручка компаний Трубникова в 2019 году, по собственным данным, равнялась 14 млрд рублей. Сам Трубников в конце декабря прошлого года оценивал свой бизнес в $500 млн.
В настоящее время решается вопрос с тем, как распределятся доли в компаниях Трубникова среди его наследников.
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Фото: сайт Natura Siberica
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