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В Госдуме предложили отменить НДС на продукты и воду с истекающим сроком годности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В России планируют отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению. Такой законопроект подготовили в ЛДПР, пишут «Известия».

В Госдуме предложили отменить НДС на продукты и воду с истекающим сроком годности

Из пояснительной записки следует, что потери продуктов питания в РФ ежегодно составляют около пятой части объема их производства. Авторы инициативы считают, что эффективной мерой тут могла бы стать безвозмездная передача продуктов населению.

Сейчас торговым сетям это невыгодно, так как не платить НДС они могут только с той продукции, которая была выброшена и срок годности которой истек.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что по действующим законам «бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению». Чтобы избежать «абсурдной ситуации», ЛДПР вносит изменения в Налоговый кодекс.

Из списка планируют исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

Фото на обложке: Unsplash

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