Компания red_mad_robot вложит $2 млн в лабораторию развития генеративного ИИ

Российский разработчик цифровых решений red_mad_robot до конца 2024 года направит $2 млн инвестиций на развитие лаборатории NDT (Neuraldeep.tech). Она занимается разработкой продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта. Об этом RB.RU сообщили в компании.

Лаборатория получила название NDT (Neuraldeep.tech). Как пояснили в компании, команда специалистов займется объединением разных технологий в сфере генеративного ИИ для создания сервисов для бизнеса и простых пользователей.

Ранее NDT представила бота Daisy, который умеет писать программный код, работать с текстами и генерировать изображения. Daisy также справляется с рядом задач в разных областях и дисциплинах. Сейчас сервисом пользуется свыше 8 тыс. человек.

В настоящее время лаборатория разрабатывает финтех-сервис Digital Worker, который возьмет на себя как услуги менеджера по продажам, так и функции клиентской поддержки.

red_mad_robot активно развивает направление искусственного интеллекта с 2019 года. В 2022 году компания инвестировала в проект Solvery, который представил платформу для поиска менторов в ИТ. Также red_mad_robot предоставил инвестиции образовательному стартапу OpenMind.

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