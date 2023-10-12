Компания red_mad_robot вложит $2 млн в лабораторию развития генеративного ИИ

Российский разработчик цифровых решений red_mad_robot до конца 2024 года направит $2 млн инвестиций на развитие лаборатории NDT (Neuraldeep.tech). Она занимается разработкой продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта. Об этом RB.RU сообщили в компании.
Лаборатория получила название NDT (Neuraldeep.tech). Как пояснили в компании, команда специалистов займется объединением разных технологий в сфере генеративного ИИ для создания сервисов для бизнеса и простых пользователей.
Ранее NDT представила бота Daisy, который умеет писать программный код, работать с текстами и генерировать изображения. Daisy также справляется с рядом задач в разных областях и дисциплинах. Сейчас сервисом пользуется свыше 8 тыс. человек.
В настоящее время лаборатория разрабатывает финтех-сервис Digital Worker, который возьмет на себя как услуги менеджера по продажам, так и функции клиентской поддержки.
red_mad_robot активно развивает направление искусственного интеллекта с 2019 года. В 2022 году компания инвестировала в проект Solvery, который представил платформу для поиска менторов в ИТ. Также red_mad_robot предоставил инвестиции образовательному стартапу OpenMind.
Фото на обложке: Deemerwha studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Мосбирже начались торги паями фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса
- 2 Как начинающему инвестору анализировать новости и вкладывать деньги правильно
- 3 «Российскому предпринимателю не надо выходить из зоны комфорта: он туда не входил». Венчурные итоги 2 квартала-2023
- 4 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
- 5 Сотрудники = партнеры: как построить эффективную команду
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023