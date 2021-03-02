Не только Deep Nostalgia: 5 приложений, оживляющих фото

Генеалогическая платформа MyHeritage была основана Гиладом Джафетом в 2003 году. С тех пор на сервисе было зарегистрировано больше 4,4 миллиардов профилей и 63 миллиона реальных участников.

С помощью специальных драйверов, примененных к лицу на изображении, человек начнет моргать, поворачивать, поднимать и опускать голову и даже улыбаться. Функция бесплатная, единственное условие — необходимо пройти регистрацию.

В конце февраля генеалогический онлайн-сервис MyHeritage запустил функцию, «оживляющую» фотографии людей, — Deep Nostalgia. Работает она довольно просто: пользователю нужно загрузить в сервис фотографию родственника или любой другой портрет, и через 10-20 секунд нейросеть сформирует анимацию.

«Живые» фотографии хотя уже и не являются новинкой, до сих пор пользуются популярностью и вызывают ажиотаж в соцсетях. В 2020-м году один из редакторов с такой функцией — Reface — был выбран лучшим развлекательным приложением в Google Play.

Предлагаем подборку из пяти приложений, помимо Deep Nostalgia, которые способны «оживить» фотографию.

Avatarify

Где скачать: бесплатно в App Store

В Avatarify на изображение можно наложить намного больший спектр эмоций, чем в Deep Nostalgia. Мимика создается в режиме реального времени с помощью сканирования лица пользователя.

Анимировать можно любое фото — от милого песика до американского президента. В качестве основы для анимации пользователь может использовать гифку с разными людьми из альбома приложения или записать свою собственную.

Работа редактора основывается на методике синтеза изображения DeepFake, которая позволяет наложить фотографии или видео на уже существующий контент. Эта технология довольно молодая — правдоподобных результатов с помощью глубинного обучения удалось достичь только в 2016 году.

Reface

Где скачать: бесплатно в App Store, Google Play

Многие знали его как Doublicat, но разработчики сменили название редактора. У этого приложения 95 тысяч оценок в Google Play, средняя — 4,7.

Оно подойдет для всех, кто хочет почувствовать себя героем любимого фильма. Пользователь выбирает фотографию или сканирует свое лицо онлайн, и программа заменяет его на лицо киногероя в одной из сцен.

Пользователи отмечают, что технология еще сыровата. Прежде всего это проявляется в «мыльности» изображения.

Приложение базируется на генеративно-состязательной сети (GAN) — одном из видов алгоритма машинного обучения, состоящем из двух нейросетей. Одна из сетей генерирует образцы, буквально «лепит» новые из уже существующих. Другая же отличает правильные от неправильных.

Цель первой сети — запутать вторую, то есть сгенерировать такую фотографию, что нельзя будет понять, является она подлинной или нет. Помимо этого, GAN часто используется для улучшения качества фотографий

Puppets World

Где скачать: бесплатно в App Store

В то время как первые два приложения известны пользователям давно, это увидело свет только в 2020 году. Механика та же — нужно выбрать любую фотографию и записать ролик с эмоциями, которые необходимо на нее наложить. После этого нейросеть сгенерирует анимацию.

По словам разработчиков приложения, они не используют технологию «морфинга», то есть плавного перехода одного объекта в другой с помощью опорных точек изображения.

Puppets World не создает новое лицо, а используют карту черт уже существующего, заставляя марионетку их воспроизводить. Разработчики считают, что эту технологию ждет большое будущее в киноиндустрии — например, при переводе речи актера с английского на русский можно будет изменить и движение губ.

Vimage

Где скачать: бесплатно App Store, Google Play

Vimage — это фоторедактор, с помощью которого можно создавать синемаграфы — фотографии с незначительным движением. Это приложение отлично подойдет, чтобы заставить волосы на фотографии развеваться, а листья на деревьях шелестеть. К тому же в нем присутствуют все классические атрибуты для обработки фотографий — фильтры, пресеты и оверлеи.

В одном из последних обновлений разработчики добавили новую функцию — возможность использовать звуковые эффекты. Теперь для любой фотографии можно подобрать музыкальное сопровождение. Также недавно состоялся релиз функционала для 3D-камеры.

Movepic

Где скачать: бесплатно App Store, Google Play

Это приложение не заставит Илона Маска говорить голосом пользователя, но зато оживит пейзажи. Благодаря несложным махинациям облака на выбранной фотографии поплывут, а волны заколышутся. Помимо этого, есть опция замены статичных частей фотографии на движущиеся из альбома приложения.

Также есть возможность создавать анимированные гифки с помощью всевозможных переходов, переливов и блесток. Как уверяет разработчик, редактор подходит для полноценного создания коротких видеороликов.

Созданные видеоизображения можно использовать как заставку на телефон.

Все примеры: из приложений