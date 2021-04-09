Какие приложения будут пользоваться наибольшим спросом в ближайшие 5 лет: обзор главных трендов

Анна Маикова, руководитель маркетинга PicsArt (приложение для творческого редактирования фото и видео, на май 2020 года — один млрд установок), рассказала, что будет происходить на рынке мобильных приложений в ближайшие пять лет и какие проекты могут стать успешными.

На фоне пандемии пользователи потратили на мобильные приложения $111 млрд — на 30% больше, чем в 2019 году. Ожидается, что в дальнейшем динамика роста расходов будет развиваться более спокойными темпами. Это связано с тем, что часть потребителей возвращается к привычному ходу жизни.

Бум скачиваний к концу 2020 года сменился на противоположный тренд: число удалений выросло на 10%. Чаще всего пользователи отказывались от сервисов доставки еды. Тем не менее более 75% респондентов опроса McKinsey не планируют менять новые привычки даже после полного снятия всех ограничений. Это касается и паттернов поведения, связанных с использованием гаджетов и приложений.

По прогнозам Sensor Tower, в ближайшие пять лет расходы пользователей на покупки внутри приложений и подписную модель будут расти со скоростью 19,5% и достигнут $270 млрд — это в 2,5 раз больше, чем в 2020 году. При этом динамика App Store будет выше — 21% GAGR, тогда как Google Play — 17%.

Дальнейший рост рынка обусловлен долгосрочными факторами:

Смена потребительского поведения в сторону mobile-first и приоритезация онлайн-каналов. Сегодня более половины времени в интернете пользователи проводят именно с мобильных гаджетов. Для разработчиков это означает, что каждое приложение должно быть оптимизировано под максимальное количество устройств. В России 60% пользователей делают онлайн-покупки. Из них больше половины используют для этого смартфон.

Увеличение числа мобильных устройств и проникновения скоростного интернета во все регионы. По данным We Are Social и Hootsuite, за последний год прирост пользователей смартфонов составил 2,4%. К 2023 году более 70% населения мира будут иметь мобильную связь. Аналитики Cisco предполагают, что к через два года почти такое же количество получит доступ к интернету — в 2019 году эту возможность имел только каждый второй. Скорость соединения вырастет примерно на 50% благодаря в том числе внедрению 5G.

Закрепление приобретенных привычек. Во время пандемии многие пользователи открыли для себя новые категории приложений (e-com, здоровье, развлечения, образование, работа и т.д.). Например, в одной Европе загрузки различных планировщиков, трекеров и других бизнес-приложений увеличились на 132%, а расходы на мобильные приложения для здоровья и фитнеса подскочили на рекордные 70%.

В России более 50% респондентов Criteo скачали хотя бы одно приложение для шоппинга. При этом подавляющее большинство планируют использовать его и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Главные тренды потребления в приложениях

Несмотря на то, что в ближайшие пять лет темпы роста рынка вернутся к докризисному уровню, сама его структура сильно изменится. Есть три главных вектора:

Больше людей будут платить за подписки

Сегодня доход компаний разработчиков мобильных приложений от платных функций занимает второе место по количеству заработков после рекламы и составляет 30% от суммарного объема. В общем масштабе доходность подписной модели за 2020 год выросла на 56%.

В дальнейшем модель подписки, вполне вероятно, будет адаптирована большей частью приложений. Так, большинство функций PicsArt бесплатны для пользователей с просмотром рекламы. Подписные модели стремятся предложить все больше преимуществ для пользователей: доступ на все платформы, программы лояльности, контент только для подписчиков и др.

Неигровые приложения впервые будут зарабатывать больше

Согласно отчету State of Mobile 2020, на игры приходится 70% расходов пользователей приложений. Однако аналитики Sensor Tower предполагают, что уже в 2024 году доходы неигровых продуктов в App Store обгонят конкурирующую сферу — $86 млрд vs $73 млрд, а в 2025 году разрыв достигнет почти $30 млрд.

Уже сейчас самой прибыльной категорией, которая работает по Freemium-модели (базовый функционал бесплатно, расширенный — за деньги), можно назвать приложения из серии «Здоровье и фитнес».

Перераспределение географии расходов

Диджитализация и развитие интернета носит глобальный характер, но в Cisco считают, что в следующие пять лет рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки будут расти быстрее, чем китайский и североамериканский, причем на обеих платформах. Отставание прошлых лет будет стремительно компенсироваться.

По версии Sensor Tower, лидером роста расходов пользователей к этому времени станет Европа, где 11 стран сгенерируют $42 млрд доходов, то есть примерно шестую часть мирового рынка. Это стоит учитывать стартапам, ориентированным изначально на зарубежные рынки, либо планирующим экспансию в своей стратегии развития.

Набирающая популярность подписная модель, закрепление новых привычек и дальнейшие развитие глобальных трендов дадут основу для роста капитализации некоторых неигровых категорий в течение следующих пяти лет:

Развлечения (10%)

Практика социального дистанцирования, если верить исследованию McKinsey, с большой вероятностью сохранится и после завершения эпидемии. В том числе и поэтому будут расти приложения, ориентированные на развлечения в онлайне, к которым так или иначе тяготеет поколение зумеров.

В первую очередь это касается стриминговых сервисов вроде Twitch и TikTok, который за время карантина преодолел отметку в два млрд скачиваний. Они не только сохранят свою молодую аудиторию, но и продолжат вовлекать старшие поколения.

Фото/видео (8%)

Продажи одежды и модных товаров за 2020 год упали в среднем от 5 до 40% по сравнению с показателями предыдущих лет, а цифровая мода и цифровой мейкап, напротив, получили развитие. Этот тренд превратится в самостоятельную индустрию с развитием технологии NFT (non-fungible token).

Чтобы поддерживать образ в сети, нужны инструменты для создания и обработки креативных фото и видео. Возможности современных графических приложений позволяют не только наложить быстрый макияж для онлайн звонков и конференций, как, например, решение от L’Oreal, но и открывает возможности для смелых творческих проектов, таких как диджитал-макияж от визажиста Артема Лялькина или Джефри Стара (NFT Collection).

В следующие годы графические приложения будут развиваться под влиянием индустрии цифровой моды и искусственного интеллекта. Например, PicsArt в 2021 году добавляет в арсенал веб-редактор со встроенным ИИ и диджитал-макияж, основанный на трехмерном распознавании фотографии.

Соцсети (7%)

За последний год число пользователей социальных сетей увеличилось более чем на 13%, при этом каждый юзер в среднем проводит 3,7 часа ежедневно, рассматривая фото и читая посты друзей. Таким образом, несмотря на всю популярность других типов приложений и рекордный рост их доходности, большинство пользователей смартфонов чаще всего используют именно соцсети.

Потенциал этой категории далеко не исчерпан. Чего стоит только появление в прошлом году ClubHouse — соцмедиа, которое соединило в себе различные механики: доски по интересам, как в Pinterest, голосовую коммуникацию, как в мессенджерах и комнаты переговоров, как в Zoom. После того, как в начале этого года несколько ярких медийных фигур заявили о регистрации в соцсети, за одну неделю количество скачиваний выросло с 3,5 млн по всему миру до 10 млн.

Вероятно, в будущем появится еще не один гибридный проект, который разбавит классику в лице Facebook. Тем более что соцсети постепенно превращаются в перспективный канал продаж. Рынок социальной коммерции, по прогнозу ResearchAndMarkets, в течение следующих семи лет будет быстро расти, на 30% в год, и превысит $600 млрд к концу периода.

Lifestyle/Образ жизни (5%)

В эту группу входят приложения, которые помогают решать жизненно важные задачи: от здорового питания до знакомств и организации личного досуга. Забота о себе — яркий глобальный тренд последних лет — должна еще больше укрепиться в постковидном мире.

Так, российский рынок продуктов для здоровья и благополучия до пандемии стабильно рос на 8,5% в год, а во время нее спрос на здоровое питание подскочил в три раза. Приложения оттянули на себя часть привычных практик в области благополучия. Например, мобильные программы для снятия стресса во время самоизоляции стали скачивать на 32% чаще, согласно Criteo. Что касается спорта, то, например, приложение для тренировок Nike Training Club выросло по спросу на 150%.

Социальное дистанцирование и общий тренд на смещение общения в онлайн станут залогом дальнейшего роста приложений для знакомств. В прошлом году аудитория сервисов увеличилась на 7,5% до 320 млн человек. Главный тренд в этой категории — все возрастающие требования к безопасности участников. Так, Bumble переписал правила знакомств, отдав инициативу женщинам, а также ввел подтверждение личности пользователей, чтобы исключить фейки.

Как создать успешный продукт на рынке мобильных приложений

Анализируйте, как меняются привычки пользователей

Они все больше времени проводят в соцсетях и чаще обращаются к лайфстайл-сервисам, но при этом регулярно удаляют лишние приложения и пользуются ограниченным набором программ. В ответ на это многие компании создают супераппы — многофункциональные мобильные платформы с широким набором возможностей.

Моноприложения, которые решают лишь одну задачу, уходят в прошлое. Используйте модульный подход к разработке: какие-то функции будут исчезать со временем, им не смену придут новые, и задача компании — быстро реагировать на меняющуюся повестку.

Наблюдайте за трендами, но не воспринимайте их буквально

Так, бум соцсети Clubhouse не означает, что нужно срочно запустить его аналог. Например, сейчас интерес к приложению падает, и его копия вряд ли привлечет новую аудиторию. Однако популярность Clubhouse свидетельствует о растущем спросе на голосовые соцсети и интерфейсы — это макротренд, который скрывается за микротрендом.

Экспериментируйте с новыми технологиями

Дополненная реальность, голосовое управление, машинное обучение все чаще применяются в мобильном сегменте. Но важно не просто следовать хайпу, а предлагать рабочие решения. Например, AR-функционал в фоторедакторе или интернет-магазине уместен, но в доставке еды или сервисе такси он будет излишним. Исходите из здравого смысла и фактов (в этом помогают UX/CX-исследования).

Исследуйте непопулярные рынки

Например, в США и Китае индустрия уже достигла перенасыщения, а вот в Юго-Восточной Азии и Африке число мобильных пользователей растет, а многие потребности аудитории еще не закрыты.

Разработчики из СНГ часто создают успешные международные продукты. Анализируйте их опыт, но продолжайте экспериментировать. Например, рынок мобильных игр уже перенасыщен, поэтому точь-в-точь повторить успех Playrix вы вряд ли сможете, но есть другие неосвоенные ниши, в которых нужны первопроходцы.

Тестируйте разные модели монетизации с учетом трендов

Например, раньше подписная модель не пользовалась большим спросом, особенно в России. Аудитория долгое время не видела ценности в платных digital-продуктах. Но привычки меняются — все больше людей оформляет подписку, чтобы убрать рекламу или воспользоваться дополнительными функциями.

Однако ценность платного продукта должна быть очевидной. Так, премиум-подписка на YouTube не только избавляет от рекламы, но и позволяет использовать приложение в фоновом режиме. Чем больше явных преимуществ вы предложите подписчикам, тем лучше.

Исследуйте новые возможности создания контента на платформе

Один из трендов 2020-х — это User Generated Content (UGC), на котором держатся и Clubhouse, и TikTok. Однако предоставлять инструменты для создания контента можно не только в соцсетях, но и в других сервисах — например, в мобильных играх.

На мобильную разработку все чаще влияет политика

TikTok блокируют в Индии, а в России власти замедляют работу Twitter. Даже если ваш продукт пока не достиг масштаба крупных соцсетей, на него влияют политические тенденции — учитывайте их при составлении долгосрочной стратегии, особенно если планируете международную экспансию.

Фото на обложке: Alim Yakubov/shutterstock.com