Взорвать TikTok: как бизнесу освоить популярную площадку

Диана Садыкова, маркетинг-директор RubinsteinMedia, подготовила краткий гайд для бизнесов, которые хотят продвигаться в TikTok — с чего начать, какой контент заинтересует аудиторию соцсети и когда подключать платное продвижение аккаунта.

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TikTok уверенно шагает по миру — сегодня аккаунты в соцсети ведут крупнейшие компании, среди которых Сбербанк, Guess, Nestle, Coca-Cola, L’Oreal, Calvin Klein, а также госструктуры — например, МИД. Аккаунт в TikTok — отличная возможность построения массовых коммуникаций с зумерами. Эта удивительная социальная сеть обладает непревзойденной динамикой — темпы роста приложения просто поражают. Запущенная в 2018 году, международная версия TikTok сегодня является уверенным лидером скачиваний в маркетплейсах по всему миру.

Причина успеха проста: TikTok отлично вписывается в современную концепцию потребления контента для миллениалов. Основа социальной сети — видеоролики длинной от 15 до 60 секунд. Короткие и емкие порции контента, приправленные любимой музыкой — что может быть лучше для молодежи?





Актуальность и аудитория TikTok — цифры и статистика

TikTok становится все популярнее среди молодой аудитории. 53% пользователей — аудитория, которая в ближайшие 5-10 лет перейдет в активную платежеспособную когорту. Если вы планируете развитие бренда, обратите внимание на TikTok как отличную перспективу для сохранения и приумножения знаний о вашем бизнесе в ближайшие годы.

В России TikTok только набирает обороты — это отличная возможность для органического продвижения благодаря более низкой конкуренции по сравнению с другими социальными сетями.

Так, к январю 2020 года месячная активная аудитория TikTok достигла 18 млн человек.

40% аудитории — это мужчины, а 60% — женщины;

43% аудитории — дети и подростки;

33% пользователей — люди в возрасте от 18 до 24 лет;

21% — пользователи от 25 лет до 34 лет;

73% используют Android-устройства, 27% — iOS;

Длина средней сессии в приложении — 45 минут;

Число просмотров видео в России в месяц — 20 млрд.





Почему аккаунт TikTok нужен вам и вашему бизнесу

Ключевой фактор при работе с аккаунтом TikTok — качественный и вовлекающий контент. Согласно внутренним исследованиям TikTok, 30% аудитории, которая видела нативную рекламу бренда на платформе, подписывается на основной аккаунт, что дает большую лояльность и дополнительную точку контакта с клиентами.

Интересные по содержанию и смыслу видеоролики станут отличной базой перед началом платного продвижения на площадке. Главный посыл, которым рекомендуют руководствоваться специалисты TikTok, — Don’t make Ads, make TikToks. Откажитесь от скучных форматов прямой рекламы, добавьте креатива, сделайте ролики более яркими и запоминающимися — и результат не заставит себя ждать.

Загрузите в аккаунт как минимум 15-20 видео перед запуском рекламных кампаний — так вы поможете алгоритмам соцсети собрать больше данных для дальнейшего показа контента и рекламы вашей целевой аудитории.

Экспериментируйте со стилями видео, содержанием и подачей — ищите свой способ создания роликов для TikTok, который донесет идеологию вашей компании или бренда. Например, это может быть формат мини-сериала. Многосерийный формат отлично помогает захватывать и удерживать внимание молодой аудитории. Такой подход активно использует Сбер: в своем аккаунте TikTok банк выпускает мини-викторину «Че Почем». Пользователи, угадавшие цену популярного продукта — мороженого или чая, — получают приз.

Некоторые локальные бренды придумывают персонажей для TikTok. Так, популярная кулинарная сеть «Кухня на районе» придумала собственных героев-зумеров, которые вписываются в молодежные тренды. Например, героиня Вампирок, которая не хочет есть чесночный хлеб — но не потому что там содержится опасный для вампиров чеснок, а из-за глютена, отказ от которого сегодня активно пропагандируют лидеры поколения Z.

Включите креатив на полную — аудитория TikTok это оценит и виральные охваты не заставят себя ждать. Синтез качественного контента и рекламных возможностей увеличит вовлеченность аудитории и поднимет качество вашего бизнес-аккаунта.

Для устойчивого роста показателей вашего бизнес-аккаунта эксперты рекомендуют сочетать платные и бесплатные способы продвижения в социальной сети.





Бесплатные методы продвижения в TikTok

Hashtag Challenge. Один из популярных форматов среди брендов. Достаточно придумать собственный челлендж — задание, которое сначала реализуется креаторами компаний и блогерами, а затем подхватывается остальными пользователями. Суть челленджей проста — бренд запускает вирусную механику с несложными действиями и специальным хештегом, в которую вовлекается аудитория.

Интеграция с другими соцсетями. Если у вашей компании уже есть раскрученные аккаунты в других соцсетях, поделитесь с аудиторией информацией о TikTok-аккаунте. Хорошо, если вы дополнительно заинтересуете подписчиков новым форматом контента.

Прямые эфиры и опросы. Отлично работает в TikTok и формат прямых трансляций, используйте его для быстрой обратной связи от лояльной аудитории в реальном времени, а также для продвижения аккаунта.





Платные методы продвижения в TikTok

TikTok ADS. В TikTok доступна прямая платная реклама через встроенное рекламное приложение. Реклама работает на базе анализа поведения пользователей. Есть несколько целей взаимодействия с целевой аудиторией. Awareness — направлена на повышение охвата и узнаваемости бренда и будет работать на показ ваших объявлений наибольшему числу пользователей. Consideration — поможет направить целевой трафик из TikTok на ваш сайт или любую другую площадку. Conversion — покажет вашу рекламу пользователям, которые с наибольшей долей вероятности совершат целевое действие.

Реклама через «Яндекс Директ». Привычная для многих маркетологов платформа позволяет запускать через свой интерфейс кампании в TikTok. Доступные виды таргетинга: география, социально-демографический и по интересам. Используйте знакомый функционал текстово-графических объявлений для работы с платформой TikTok.

Реклама у блогеров. В TikTok много инфлюенсеров, и реклама у лидеров мнений — отличный инструмент маркетинга. Размещайтесь у блогеров, близких по духу и ценностям философии вашего бизнеса. Сервис Popsters поможет сделать правильный выбор с точки зрения цифр и анализа.





Кому не подходит TikTok

Сегодня в TikTok приходят компании разных профилей и масштабов — от гигантов рынка и до амбициозных стартапов. Но, несмотря на большой охват и высокие рейтинги приложения, продвижение в нем подойдет не каждому сегменту бизнеса.

Помните, что сейчас формат соцсети адаптирован для молодой аудитории. Если ваш бизнес работает в B2B-сегменте или на узкоспециализированном рынке с целевыми клиентами старше 35 лет, возможно, формат TikTok будет вам не так полезен, как молодежным брендам и FMCG-компаниям. А если ценность молодой аудитории для вашего бизнеса очевидна — смело встраивайте социальную сеть в свою коммуникационную стратегию.





Краткий гайд по факторам успеха

Используйте бизнес-аккаунт: он позволит отслеживать аналитику и эффективность ваших действий.

Подготовьте контент для молодой аудитории — основу социальной сети составляют тинейджеры и студенты.

Наполните профиль компании контентом для более релевантного таргетинга перед запуском платного трафика.

Совмещайте платную рекламу с бесплатными способами продвижения. Микс платной рекламы и челленджей поможет добиться максимального охвата вашей рекламной кампании при небольшом бюджете.

Экспериментируйте с различными целями платных рекламных кампаний — начиная от охвата и заканчивая performance-метриками.

Выделяйтесь: отодвиньте на второй план привычные рекламные паттерны. TikTok — отличная площадка для свежего взгляда на ваш бизнес.

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