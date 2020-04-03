Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Об этом он объявил в ходе второго обращения к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу.

«Мною принято решение — продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Путин в обращении.

При этом он отметил, что режим ограничений может быть скорректирован и в сторону его сокращения.

По его словам, главам субъектов федерации будут предоставлены дополнительные полномочия.

«До конца этой недели они будут должны определить дополнительные меры, которые с одной стороны позволят соблюдать режим, а с другой стороны обеспечивать устойчивость экономики», — сказал президент.