Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Об этом он объявил в ходе второго обращения к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу.
«Мною принято решение — продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Путин в обращении.
При этом он отметил, что режим ограничений может быть скорректирован и в сторону его сокращения.
По его словам, главам субъектов федерации будут предоставлены дополнительные полномочия.
«До конца этой недели они будут должны определить дополнительные меры, которые с одной стороны позволят соблюдать режим, а с другой стороны обеспечивать устойчивость экономики», — сказал президент.
- По итогам обращения к нации Путин подписал указ, по которому губернаторы получили право ограничивать передвижение не только людей, но и транспорта, в том числе личного.
- Также власти регионов получат право приостанавливать работу всех предприятий независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.
- Банки, аптеки, больницы и поликлиники, а также организации, «выполняющие неотложные работы», продолжат работу.
- Решение о режиме работы образовательных учреждений власти регионов должны будут согласовывать с правительством.
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