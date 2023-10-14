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58% российских предпринимателей не были в отпуске более двух лет из-за форс-мажоров

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Банк для бизнеса «Бланк» провел телефонный опрос 2,5 тыс. предпринимателей из 45 регионов (преимущественно ИП из миллионников и крупных городов) и выяснил, что 58% российских руководителей не могли позволить себе уйти в отпуск в течение последних двух лет. Еще 31% «разрешают» себе отдохнуть только раз в год.

58% российских предпринимателей не были в отпуске более двух лет из-за форс-мажоров

Из них полностью отключиться от работы на отдыхе смогли лишь 9% (остальные продолжают все контролировать удаленно). И хотя 65% предпринимателей считают оптимальным отдых в две недели, реально отпуск длился у них неделю или меньше.

Пресс-служба банка узнала ключевые причины такой переработки без возможности отдохнуть:

  • ненормированный график и частые форс-мажоры (35%),
  • проблемы в делегировании или невозможность адекватного контроля текущих проектов (24%),
  • финансовые причины (16%).

«Предприниматели буквально болеют своим делом и для них отпуск менее приоритетен, чем задачи по развитию бизнеса. Рутина и гиперконтроль мешают им отдохнуть», — отмечает директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщева, подчеркивая, что кредитные организации стремятся создавать решения, помогающие соблюдать work-life balance (онлайн бухгалтерия или интеграции с финансовыми сервисами).

Среди бизнесменов-счастливчиков, которым удается отдыхать хотя бы раз в год, большинство предпочитает поездки в другие страны (48%), популярны у предпринимателей также активный отдых на природе (37%) или расслабленный на пляже (15%).

Фото на обложке: Unsplash

 

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