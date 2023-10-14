58% российских предпринимателей не были в отпуске более двух лет из-за форс-мажоров

Банк для бизнеса «Бланк» провел телефонный опрос 2,5 тыс. предпринимателей из 45 регионов (преимущественно ИП из миллионников и крупных городов) и выяснил, что 58% российских руководителей не могли позволить себе уйти в отпуск в течение последних двух лет. Еще 31% «разрешают» себе отдохнуть только раз в год.
Из них полностью отключиться от работы на отдыхе смогли лишь 9% (остальные продолжают все контролировать удаленно). И хотя 65% предпринимателей считают оптимальным отдых в две недели, реально отпуск длился у них неделю или меньше.
Пресс-служба банка узнала ключевые причины такой переработки без возможности отдохнуть:
- ненормированный график и частые форс-мажоры (35%),
- проблемы в делегировании или невозможность адекватного контроля текущих проектов (24%),
- финансовые причины (16%).
«Предприниматели буквально болеют своим делом и для них отпуск менее приоритетен, чем задачи по развитию бизнеса. Рутина и гиперконтроль мешают им отдохнуть», — отмечает директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщева, подчеркивая, что кредитные организации стремятся создавать решения, помогающие соблюдать work-life balance (онлайн бухгалтерия или интеграции с финансовыми сервисами).
Среди бизнесменов-счастливчиков, которым удается отдыхать хотя бы раз в год, большинство предпочитает поездки в другие страны (48%), популярны у предпринимателей также активный отдых на природе (37%) или расслабленный на пляже (15%).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Столица передаст технологии сервиса RUSSPASS для интеграции с Russia.Travel
- 2 Рост цены нефти Brent, новые лидеры рынка телевизоров в РФ, спрос на туры в ноябре: главное для бизнеса 14 октября
- 3 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
- 4 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
- 5 5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль
ВОЗМОЖНОСТИ
15 октября 2023
15 октября 2023
15 октября 2023