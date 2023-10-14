Банк для бизнеса «Бланк» провел телефонный опрос 2,5 тыс. предпринимателей из 45 регионов (преимущественно ИП из миллионников и крупных городов) и выяснил, что 58% российских руководителей не могли позволить себе уйти в отпуск в течение последних двух лет. Еще 31% «разрешают» себе отдохнуть только раз в год.

58% российских предпринимателей не были в отпуске более двух лет из-за форс-мажоров