Более 70% россиян оказались недовольны своей зарплатой

В России 71% работающих граждан оказались недовольны своей зарплатой. Почти половина из них считает, что она должна вырасти в два и более раза. Каждый пятый мечтает о повышении на 40-50%, а каждый четвертый — на 20-40%.
Чаще всего зарплата не устраивает сотрудников в сферах «медицина и фармацевтика», здесь недовольны заработком 84% опрошенных, «туризм, гостиницы и рестораны» — 80%, а также «юристы» — 76%. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, имеющееся в распоряжении у РИА Новости, передает агентство «Прайм».
Только 26% россиян сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 4 процентных пункта.
Аналитики компании провели опросили для исследования 5,3 тыс. российских соискателей.
- «Зарплата мечты» россиян в феврале 2023 года выросла до рекордных 181 тыс. рублей в месяц. Средняя заработная плата по России при этом составляет менее 60 тыс. рублей. Большинство из граждан не имеет сбережений, которых бы хватило хотя бы на 3 месяца.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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