Россияне в два раза чаще стали интересоваться недвижимостью в Египте

С начала 2023 года спрос россиян на недвижимость в Египте вырос в два раза. Страна впервые вошла в десятку популярных направлений за счет невысоких цен и иммиграционных программ. До конца года граждане РФ могут купить там до 2-3 тыс. объектов, узнал «Коммерсантъ».
В Prian.ru объясняют тренд на Египет относительно невысокими ценами. Объекты на вторичном рынке в стране сейчас можно подобрать по €40–50 тыс., а бюджетная недвижимость в Турции в среднем стоит €100 тыс.
Получить вид на жительство в Египте можно при покупке недвижимости от $50 тыс., гражданство — от $300 тыс.
Россияне вряд ли собираются переезжать в Египет, но паспорт страны позволяет им проходить проверки зарубежных банков и участвовать в программах третьих стран, отмечают эксперты.
- Рост цен на покупку и аренду домов на Кипре, в Турции и ОАЭ во многом связан с тем, что именно эти страны стали наиболее популярными у россиян для приобретения зарубежной недвижимости в 2022 году. Спрос на дома по этим направлениям был и раньше, но за прошлый год он увеличился в среднем вдвое. Это привело к снижению числа предложений и соответствующему росту стоимости премиальной недвижимости и арендной платы.
Фото на обложке: Unsplash
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