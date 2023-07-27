С начала 2023 года спрос россиян на недвижимость в Египте вырос в два раза. Страна впервые вошла в десятку популярных направлений за счет невысоких цен и иммиграционных программ. До конца года граждане РФ могут купить там до 2-3 тыс. объектов, узнал «Коммерсантъ».

Россияне в два раза чаще стали интересоваться недвижимостью в Египте