Российский бюджет недосчитался 90 млрд рублей нефтегазовых доходов

Государственный бюджет в ноябре недосчитался нефтегазовых доходов. Относительно ожиданий Минфина казна недополучила 90 млрд рублей, однако в декабре ведомство рассчитывает компенсировать эту сумму за счет высоких цен на нефть.
По итогам ноября 2022 года федеральный бюджет недополучил 90,2 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа относительно ожиданий Минфина, сообщили в ведомстве.
В декабре Минфин рассчитывает получить 176,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов за счет высоких цен на нефть и тем самым компенсировать их недополучение в ноябре.
Минфин не будет покупать валюту и золота на сверхдоходы от продажи нефти и газа на основании нового бюджетного правила, которое ввели на весь 2022 год.
В ноябре был подписан закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, который предусматривает в частности изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в течение трех лет – по 50 млрд рублей ежемесячно.
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