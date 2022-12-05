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Российский бюджет недосчитался 90 млрд рублей нефтегазовых доходов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Государственный бюджет в ноябре недосчитался нефтегазовых доходов. Относительно ожиданий Минфина казна недополучила 90 млрд рублей, однако в декабре ведомство рассчитывает компенсировать эту сумму за счет высоких цен на нефть.

Российский бюджет недосчитался 90 млрд рублей нефтегазовых доходов

По итогам ноября 2022 года федеральный бюджет недополучил 90,2 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа относительно ожиданий Минфина, сообщили в ведомстве.

В декабре Минфин рассчитывает получить 176,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов за счет высоких цен на нефть и тем самым компенсировать их недополучение в ноябре.

Минфин не будет покупать валюту и золота на сверхдоходы от продажи нефти и газа на основании нового бюджетного правила, которое ввели на весь 2022 год.

В ноябре был подписан закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, который предусматривает в частности изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в течение трех лет – по 50 млрд рублей ежемесячно.

Фото на обложке: Audio und werbung / Shutterstock

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