Президент подписал закон об изъятии у «Газпрома» 1,8 трлн рублей

Президент подписал закон о повышении налогов для нефтегазовых компаний. Документ в том числе подразумевает изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в течение трех лет – по 50 млрд рублей ежемесячно.
Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в бюджетный кодекс РФ, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон предусматривает увеличение налоговой нагрузки на российские нефтегазовые компании. В частности налог на прибыль экспортеров сжиженного природного газа в период с 2023 по 2025 год будет увеличен на 34%, в период с 1 января по 31 марта 2023 года будет увеличена на 380 рублей за тонну ставка налога на добычу полезных ископаемых на весь уголь, кроме бурого.
Также документом устанавливается изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в период с 2023 по 2025 год в качестве дополнительного налога на добычу полезных ископаемых, или по 50 млрд рублей в месяц. С предложением увеличить НДПИ для «Газпрома» выступило правительство, соответствующие поправки Госдума одобрила 10 ноября.
Фото на обложке: rarrarorro /
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