Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Президент подписал закон об изъятии у «Газпрома» 1,8 трлн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент подписал закон о повышении налогов для нефтегазовых компаний. Документ в том числе подразумевает изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в течение трех лет – по 50 млрд рублей ежемесячно.

Президент подписал закон об изъятии у «Газпрома» 1,8 трлн рублей

Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в бюджетный кодекс РФ, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает увеличение налоговой нагрузки на российские нефтегазовые компании. В частности налог на прибыль экспортеров сжиженного природного газа в период с 2023 по 2025 год будет увеличен на 34%, в период с 1 января по 31 марта 2023 года будет увеличена на 380 рублей за тонну ставка налога на добычу полезных ископаемых на весь уголь, кроме бурого.

Также документом устанавливается изъятие у «Газпрома» 1,8 трлн рублей в период с 2023 по 2025 год в качестве дополнительного налога на добычу полезных ископаемых, или по 50 млрд рублей в месяц. С предложением увеличить НДПИ для «Газпрома» выступило правительство, соответствующие поправки Госдума одобрила 10 ноября.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
  2. 2 На высоте технологий
  3. 3 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  4. 4 Проживание за рубежом: во сколько обойдутся налоги
  5. 5 4 важных параметра, чтобы выбрать подходящую систему налогообложения

ВОЗМОЖНОСТИ

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

25 ноября 2022

Funded, not Fired

Все ВОЗМОЖНОСТИ