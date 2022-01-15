Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компании в 1,5 раза чаще стали предлагать бывшим сотрудникам вернуться — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские компании в настоящее время в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться уволившимся сотрудникам, показал опрос сервиса SuperJob. Такие предложения получали 46% россиян, однако принимали их только 15%.

Компании в 1,5 раза чаще стали предлагать бывшим сотрудникам вернуться — опрос

Опрос проводился 10–12 января среди 500 работодателей и представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Почти 40% компаний за последний год предлагали бывшим сотрудникам вернуться на прежнее место, тогда как в 2019 году о таких кадровых решениях сообщали 25% компаний. В топе причин повторных офферов — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация бывшего сотрудника, а также рост зарплаты в компании.

Как на предложение вернуться реагировали россияне:

  • 31% отказывались от оффера.

Чаще всего это происходило из-за маленькой зарплаты (30% выбрали этот вариант), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).

  • 15% соглашались.

Соглашались же россияне из-за достойной оплаты труда (38%), повышения в должности (13%) и хорошего коллектива (11%).

В целом вернуться на прошлое место работы согласился бы каждый четвертый россиянин. В первую очередь кандидатов на это мотивировала бы зарплата, улучшение условий труда и смена руководителя.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
  2. 2 «Удаленка» увеличила расходы 75% россиян
  3. 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  4. 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  5. 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ