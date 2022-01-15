Компании в 1,5 раза чаще стали предлагать бывшим сотрудникам вернуться — опрос

Российские компании в настоящее время в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться уволившимся сотрудникам, показал опрос сервиса SuperJob. Такие предложения получали 46% россиян, однако принимали их только 15%.
Опрос проводился 10–12 января среди 500 работодателей и представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Почти 40% компаний за последний год предлагали бывшим сотрудникам вернуться на прежнее место, тогда как в 2019 году о таких кадровых решениях сообщали 25% компаний. В топе причин повторных офферов — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация бывшего сотрудника, а также рост зарплаты в компании.
Как на предложение вернуться реагировали россияне:
- 31% отказывались от оффера.
Чаще всего это происходило из-за маленькой зарплаты (30% выбрали этот вариант), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).
- 15% соглашались.
Соглашались же россияне из-за достойной оплаты труда (38%), повышения в должности (13%) и хорошего коллектива (11%).
В целом вернуться на прошлое место работы согласился бы каждый четвертый россиянин. В первую очередь кандидатов на это мотивировала бы зарплата, улучшение условий труда и смена руководителя.
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Фото на обложке: Unsplash
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