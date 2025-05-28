76% россиян заявили о нехватке технологической грамотности

49% россиян оценивают свои знания в области технологий ниже, чем у знакомых. 27% заявляют о недостатке навыков, и лишь 24% опрошенных уверенно взаимодействуют с инновационными инструментами. С результатами, которые показал опрос, проведенный онлайн-кампусом НИУ ВШЭ среди 1283 респондентов, ознакомился Русбейс.

Оценка уровня владения технологиями чаще всего составляет 4 балла из 5 (37%), тогда как только 8% считают свои знания на отличными.

Большинство россиян (55%) считают технологическую грамотность необходимой для полноценной жизни, и 52% хотят повысить свои навыки. В числе желаемых компетенций — эффективное использование нейросетей (34%) и базовое программирование (24%). Однако 33% респондентов не хватает для обучения времени, а 27% отмечают отсутствие мотивации.

Самым популярным сценарием использования ИИ у россиян является поиск ответов на вопросы. Так поступают 66% читателей портала Hi-Tech Mail, опрошенных магазином приложений RuStore совместно с «Почтой Mail».

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