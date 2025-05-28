76% россиян заявили о нехватке технологической грамотности
49% россиян оценивают свои знания в области технологий ниже, чем у знакомых. 27% заявляют о недостатке навыков, и лишь 24% опрошенных уверенно взаимодействуют с инновационными инструментами. С результатами, которые показал опрос, проведенный онлайн-кампусом НИУ ВШЭ среди 1283 респондентов, ознакомился Русбейс.
- Новости
Оценка уровня владения технологиями чаще всего составляет 4 балла из 5 (37%), тогда как только 8% считают свои знания на отличными.
Большинство россиян (55%) считают технологическую грамотность необходимой для полноценной жизни, и 52% хотят повысить свои навыки. В числе желаемых компетенций — эффективное использование нейросетей (34%) и базовое программирование (24%). Однако 33% респондентов не хватает для обучения времени, а 27% отмечают отсутствие мотивации.
- Самым популярным сценарием использования ИИ у россиян является поиск ответов на вопросы. Так поступают 66% читателей портала Hi-Tech Mail, опрошенных магазином приложений RuStore совместно с «Почтой Mail».
Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 20% удаленщиков сообщили об отмене дистанционного режима и возвращении в офис Более половины россиян столкнулись с ужесточением требований 28 мая 11:44
- 2 Большинство россиян поддержали внедрение ИИ в процесс рекрутинга 75% респондентов готовы к собеседованию с ИИ 27 мая 10:00
- 3 Две трети россиян используют нейросети для поиска ответов на вопросы 56% опрошенных готовы потреблять контент, созданный нейросетями 23 мая 12:11
- 4 Спрос на люксовые бренды у россиян за год вырос на 70% Если в 2024 году доля люксовых товаров составляла 10%, то в 2025-м достигла 17% 21 мая 16:37