Российская биотех-лаборатория Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий. В рамках программы предприниматели смогут получить грант на запуск бета-версии продукта, а также доступ к экспертизе и технологии Neiry. Об этом RB.RU рассказали в компании.
Программа рассчитана на опытных предпринимателей и продакт-менеджеров, которые хотят запустить B2C-продукт для массовой аудитории. В рамках бизнес-партнерства Neiry профинансирует 66,7% запуска бета-продукта, предприниматель вложит оставшиеся 33,3%.
Участие в акселераторе позволит получить доступ к опыту и наработкам, маркетинговой экспертизой. Также компания поделится своей технологией, которую с помощью API можно интегрировать в решение.
Как отмечает CEO Neiry Александр Панов, компания не претендует на долю в проектах, а растит себе будущих клиентов и рынок.
«С нашей стороны мы все расскажем, все покажем, кодом поделимся, чтобы вы пришли на готовую технологию и создавали продуктовую ценность», — поясняет он.
В числе наиболее перспективных сфер для запуска проектов Neiry видит цифровое образование, wellness, психотерапия, спорт и киберспорт, реабилитация ПТСР и другие. Для участия в акселераторе нужно заполнить анкету на сайте. А заявки от продакт-менеджеров принимаются через Telegram-бот.
- Neiry это российская биотех-лаборатория и разработчик IT-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы.
- Компания разработала и запустила массовые продажи нейроинтерфейсов Mind Tracker. Это гаджет, благодаря которому можно отслеживать активности своего мозга, измерять степень усталости и определять необходимое время для отдыха и восстановления работоспособности. ПО расшифровывает сигнал, поступающий из мозга, и переводит его в понятные каждому категории.
Фото на обложке: Jolygon /
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