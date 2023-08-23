Компания Neiry запускает массовые продажи нейроинтерфейсов Mind Tracker

Компания Neiry запускает массовые продажи своих нейроинтерфейсов Mind Tracker, заказать высокотехнологичную повязку и беспроводные наушники можно как из России, так и из любой другой страны, рассказали RB.RU в компании.
Майнд-трекер Neiry — это гаджет, который поможет внимательно отслеживать активности своего мозга, подскажет, когда лучше отдохнуть и сколько времени потребуется на «перезагрузку».
Программное обеспечение расшифровывает сигнал, поступающий из мозга, и переводит его в понятные каждому категории. Это усталость, концентрация, фокус, уровень стресса, когнитивная загруженность, состояние потока. Всего у девайса 20 таких метрик.
CEO Neiry Александр Панов сравнивает девайс с фитнес-браслетом, только для мозга.
«Миллионы людей носят фитнес-трекеры, но они не показывают самого интересного — того, что происходит у нас в голове! Думаю, майнд-трекеры как новая продуктовая категория станут не менее популярными, чем фитнес-трекеры. И это лишь начало проникновения нейротехнологий в нашу повседневную жизнь», — говорит Панов.
Устройство доступно в двух форматах: беспроводные наушники Neiry Headphones и повязка на голову Neiry Headband. Оба девайса оснащены позолоченными электродами, которые считывают электроэнцефалограмму.
Ранее девайсы были доступны только по предзаказу и ограниченному числу пользователей. Теперь, помимо запуска массовых продаж, компания добавила функцию Productivity, которая поможет определить индивидуальные особенности каждого пользователя и подскажет, какие именно интервалы между работой ему требуются для восстановления сил и высокой продуктивности.
За полгода закрытых продаж компания продала повязок и наушников более чем на $300 тыс., заказывали девайсы покупатели из 19 стран.
Некоторые пользователи даже подключили с помощью открытого API Neiry Headband к электросамокату и научились управлять его скоростью с помощью «силы мысли». Приложение доступно в App Store и Windows Store. Устройства Neiry доступны для заказа на сайте. Цена повязки — 69 990 рублей, наушники обойдутся в 99 990 рублей.
В прошлом году Neiry представила устройства с готовыми BCI-функциями, решение позволяет любой компании внедрять возможности нейроинтерфейса в свои проекты.
Фото на обложке: Jolygon /
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