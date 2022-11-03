Компания Neiry представила продукт для внедрения нейроинтерфейсов

Компания Neiry разработала устройства с готовыми BCI-функциями, решение позволяет любой компании внедрять возможности нейроинтерфейса в свои проекты. Сейчас в линейке представлены повязка-обруч, наушники и VR-шлем. Их стоимость начинается от 22 500 рублей, рассказали RB.RU в компании.

Продукт позволит значительно расширить область применения BCI. Раньше внедрение нейроинтерфейсов без глубоких знаний в области нейрофизиологии было затруднительным. Теперь для этого достаточно установить софт компании или внедрить функции по уже существующему API на бесплатной основе.

Продукт предлагает восемь готовых к интеграции возможностей. Это классические для BCI замеры расслабления/концентрации и управление интерфейсами при помощи P300 (специфического отклика мозга, связанного с различием реакций на разные стимулы). Кроме стандартных для сферы функций Neiry предлагает инновационные решения, например, определение эмоционального состояния и мгновенной продуктивности.

В будущем компания планирует добавить в свои устройства распознавание мысленно произносимого текста и распознавание мысленного движения.

В прошлом году стартап Neiry смог привлечь 541 млн рублей на расширение области применения нейроинтерфейсов. Одной из главных задач компании является удобное внедрение BCI-функций в потребительский и промышленный секторы.

Фото на обложке: Jackie Niam / Shutterstock