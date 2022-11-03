Компания Neiry представила продукт для внедрения нейроинтерфейсов

Компания Neiry разработала устройства с готовыми BCI-функциями, решение позволяет любой компании внедрять возможности нейроинтерфейса в свои проекты. Сейчас в линейке представлены повязка-обруч, наушники и VR-шлем. Их стоимость начинается от 22 500 рублей, рассказали RB.RU в компании.
Продукт позволит значительно расширить область применения BCI. Раньше внедрение нейроинтерфейсов без глубоких знаний в области нейрофизиологии было затруднительным. Теперь для этого достаточно установить софт компании или внедрить функции по уже существующему API на бесплатной основе.
Продукт предлагает восемь готовых к интеграции возможностей. Это классические для BCI замеры расслабления/концентрации и управление интерфейсами при помощи P300 (специфического отклика мозга, связанного с различием реакций на разные стимулы). Кроме стандартных для сферы функций Neiry предлагает инновационные решения, например, определение эмоционального состояния и мгновенной продуктивности.
В будущем компания планирует добавить в свои устройства распознавание мысленно произносимого текста и распознавание мысленного движения.
В прошлом году стартап Neiry смог привлечь 541 млн рублей на расширение области применения нейроинтерфейсов. Одной из главных задач компании является удобное внедрение BCI-функций в потребительский и промышленный секторы.
Фото на обложке: Jackie Niam /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 2 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
- 3 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
- 4 «В будущем все наше тело будет напичкано датчиками» — интервью с нейробиологом Сколтеха и главой neurotech-стартапа
- 5 «Мы работаем с головой как с блэкбоксом». История нейролаборатории Impulse Neiry
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022