Арестованный руководитель «Нэклис-банка» обвинил совладелицу Касперскую в мошенничестве

ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела, по одному из которых Борискин и его заместитель Наталия Акулова обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из банка. Бывшие банкиры «Неклис-банка» были арестованы в апреле 2021 года. Нанесенный банку ущерб от их действий оценивается в 1,3 млрд рублей.

По второму делу Борискин пока проходит свидетеляем. Оно касается получения «Неклис-банком» субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она позже контролировала долю в банке.