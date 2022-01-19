Арестованный руководитель «Нэклис-банка» обвинил совладелицу Касперскую в мошенничестве

Арестованный бывший председатель правления «Нэклис-банка» Сергей Борискин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку бывшей совладелицы финансовой организации, главы InfoWatch и соосновательницы «Лаборатории Касперского» Натальи Касперской. Он утверждает, что в ее действиях имеются признаки мошенничества. При наличии оснований банкир просит возбудить в отношении нее уголовное дело.
Заявление было направлено на имя начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве Виктора Городкова 12 января 2022 года, сообщили «Ведомости».
ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела, по одному из которых Борискин и его заместитель Наталия Акулова обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из банка. Бывшие банкиры «Неклис-банка» были арестованы в апреле 2021 года. Нанесенный банку ущерб от их действий оценивается в 1,3 млрд рублей.
По второму делу Борискин пока проходит свидетеляем. Оно касается получения «Неклис-банком» субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она позже контролировала долю в банке.
Касперская наставивает на дополнительной квалификации действий Борискина по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Но бывший топ-менеджер банка считает, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен.
По словам Касперской, она признана потерпевшей по этому делу, а о поданном заявлении ей ничего не известно.
Более 10 лет назад Касперская выдала субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн «Неклис-банку» и Борискину. В 2015 году она договорилась с владельцами банка, в том числе Борискиным, о передаче ее компании Organat 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину и перевода суборда в бессрочный. В 2017 году Organat получила долю 64% в «Неклис-банке».
Банкир заявил, что гражданские суды ранее отказали Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его обязательства перед ней погашены. Топ-менеджер считает, что ее заявление в рамках уголовного дела можно расценивать «как покушение на хищение денежных средств путем обмана» и подпадает под ч. 4 ст. 159 УК.
Центральный банк отозвал лицензию у «Неклис-банка» в январе 2020 года, поскольку он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и имел признаки вывода активов. «Неклис-банк» был основан в 1991 году. По величине активов в декабре 2019 года он занимал 251 место в банковской системе России
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Фото на обложке: nampix /
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