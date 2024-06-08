Нелегальный оборот презервативов в РФ достигает 20-30%

Нелегальный оборот презервативов в России растет, и его доля, как считают эксперты рынка, может достигать 20-30%. Причина такого высокого процента — легкость изготовления продукции и низкий порог входа на рынок.
Такой информацией на полях ПМЭФ поделился с корреспондентами ТАСС председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Он отметил, что оценка доли нелегального оборота сделана представителями этого бизнеса.
Эти показатели, в числе прочих, учитывались при разработке перечня видом изделий, которые будут участвовать в эксперименте по маркировке. Он стартует с 1 сентября 2024 года и продлится до конца лета 2025 года.
«Ожидается постановление правительства», — напомнил Дубин. Всего в перечне пока 10 «новых видов медизделий».
По результатам эксперимента по маркировке власти уже примут решение о необходимости (или отсутствии таковой) введения маркировки на обязательной основе.
Фото на обложке: Unsplash
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