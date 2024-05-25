В России проведут эксперимент по маркировке презервативов и филлеров

Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что участие в эксперименте добровольное, а коды маркировки будут предоставлены бесплатно.
Эксперимент коснется презервативов, медицинских масок, косметических филлеров, пробирок, салфеток, шприцев и других изделий. Полный список указан в тексте документа. Он продлится с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года.
Участие в эксперименте добровольное. Он поможет провести тестирование технологии нанесения средств идентификации и упорядочить взаимодействие участников рынка с системой маркировки.
Центр развития перспективных технологий будет оператором проекта. ТАСС пишет, что по данным ЦРПТ, этот проект не приведет к подорожанию медицинских изделий, так как участие будет бесплатным и добровольным. Росздравнадзор в результате эксперимента сможет проследить всю номенклатуру товаров.
Ранее мы писали о том, что производителей духов и лосьонов в РФ обяжут покончить с парфюмерным пьянством. Депутаты предложили ввести обязательную маркировку непищевой продукции при превышении спиртового объема в 10%.
Фото на обложке: Hans /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Врачи-блогеры: что о них думают пациенты, работодатели и фармацевтический бизнес
- 2 Рекрутинг в медицине: где взять квалифицированный персонал
- 3 Дмитрий Фомин: «Мы строим ИТ-компанию, но она очень человекозависимая»
- 4 «Подавать зубочистки в ресторанах — это преступление»: как заботиться о зубах в 2024 году
- 5 Медицинское страхование для релоцированных сотрудников: какой полис выбрать и как оформить
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2024
25 мая 2024
25 мая 2024