В России проведут эксперимент по маркировке презервативов и филлеров

Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что участие в эксперименте добровольное, а коды маркировки будут предоставлены бесплатно.

Эксперимент коснется презервативов, медицинских масок, косметических филлеров, пробирок, салфеток, шприцев и других изделий. Полный список указан в тексте документа. Он продлится с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года.

Участие в эксперименте добровольное. Он поможет провести тестирование технологии нанесения средств идентификации и упорядочить взаимодействие участников рынка с системой маркировки.

Центр развития перспективных технологий будет оператором проекта. ТАСС пишет, что по данным ЦРПТ, этот проект не приведет к подорожанию медицинских изделий, так как участие будет бесплатным и добровольным. Росздравнадзор в результате эксперимента сможет проследить всю номенклатуру товаров.

Ранее мы писали о том, что производителей духов и лосьонов в РФ обяжут покончить с парфюмерным пьянством. Депутаты предложили ввести обязательную маркировку непищевой продукции при превышении спиртового объема в 10%.

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