Бывший сотрудник «Сбербанк-Технологий» запустит в Европе необанк для поколения Z

Экс-сотрудник «Сбербанк-Технологий» Антон Никоноров планирует запустить в Европе необанк для самозанятых. Об этом Никоноров рассказал Rusbase.

Проект получил название Intruder. По словам Никонорова, целевая аудитория необанка — представители поколения Z, особенно стримеры, инфлюенсеры и блогеры.

У банка будет мобильное приложение. Еще он будет работать в мессенджерах с помощью бота. Пользователи смогут удаленно открыть счет и оформить карту, а также автоматизировать торговлю и прием платежей в соцсетях.

«Пример: блогер продает мастер-классы. Он должен отслеживать каждого, кто заплатил ему или сделал донат. Для этого надо переписываться с покупателями, вести таблицу платежей в Excel, нанимать помощников. В Intruder бот собирает необходимую информацию о покупателях и присылает ее пользователю», — рассказал основатель необанка.

По словам Никонорова, создатели вложили в проект €400 тысяч собственных денег и получили ангельские инвестиции от частного лица в размере €80 тысяч. У проекта готов MVP. Сейчас стартап ищет инвесторов для получения лицензии на финансовую деятельность в ЕС и привлечения клиентов. Проект рассчитывает получить не менее €500 тысяч.

Intruder — пивот проекта по криптоэквайрингу и процессингу платежей, добавил Никоноров. После начала пандемии коронавируса основатели посчитали более перспективным сегмент необанкинга.

На европейском рынке работают несколько крупных необанков: например, немецкий N26 и стартап Николая Сторонского Revolut. В феврале стало известно, что бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Артем Яманов и Александр Емешев планируют запустить свой финтех-проект в Европе. Создатели Intruder считают конкурентным преимуществом узкую нишу и сегментированную аудиторию.