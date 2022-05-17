Россияне резко заинтересовались неосновными валютами

Мосбиржа в марте-апреле зафиксировала выросший интерес россиян на неосновные валюты: оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, юанем — с 182, казахстанским тенге — в 20 тыс. раз. Частные инвесторы также стали интересоваться белорусским рублем.

При этом объем операций физлиц по EUR/RUB в апреле этого года был примерно на уровне прошлогоднего, пишут «Известия».

После ограничений на покупку валют доля частных инвесторов снижалась до 7% в общем объеме операций на рынке. После отмены комисии она выросла до 10%.

В Совкомбанке подтвердили интерес россиян к неосновным денежным единицам. В наличных сделках в основном идет спрос на евро, на доллар — он остался стабильным, а вот к наличным фунтам, наоборот, снизился. В безналичных операциях клиенты используют юани.

Эксперты объясняют интерес россиян к неосновным валютам попыткой диверсифицировать портфели, конвертировать деньги в валюту возможной страны для переезда.

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