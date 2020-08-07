Названы самые высокооплачиваемые вакансии с неполной занятостью после карантина

HeadHunter специально для Rusbase составил подборку актуальных высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью. Зарплаты там доходят до 800 тысяч рублей.

На hh.ru фильтры вакансий на подработку появились в июне и за два месяца количество таких вакансий увеличилось в несколько раз, рассказали в компании.

Фильтры вакансий для подработки выведены на главную страницу поиска на hh.ru. Сейчас число вакансий c разовым заданием превышает 3 тысячи, на неполный день — 25 тысяч, временная работа — 27 тысяч, от 4 часов в день — 15 тысяч, по выходным — 3 тысячи, по вечерам — 10 тысяч.

Вот список актуальных высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью.

Разовое задание:

Инженер-проектировщик С.Ц.Б в проектно-инжиниринговое предприятие «Александръ» (Москва). Зарплата составляет от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на руки

Руководитель отдела разработки/Technical Commercial Engineer в DeLight Group (Новосибирск) — от 300 тысяч до 800 тысяч рублей до вычета налогов.

Software Architect (SAP, SAP R/3) в LeanTech (Омск) — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей на руки.

Директор по продажам и маркетингу (медиапроект) в Arbat Hall (Москва) — от 200 тысяч до 350 тысяч рублей на руки.

Android-разработчик на проект в «Листайм» (Москва) — до 280 тысяч рублей на руки.

От 4-х часов в день:

DevOps/SRE инженер в «Мирафокс» (Москва) — до 120 тысяч рублей до вычета налогов.

Senior android разработчик в Fitness Online (Казань) — от 250 тысяч рублей на руки.

Партнер в видеопродакшн в Video Academy PRO (Москва) — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей до вычета налогов.

Team Leader в Blackwall (Москва) — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей на руки.

Системный аналитик в «Прокатт» (Москва) — до 180 тысяч рублей до вычета налогов.

По вечерам:

Программист на опенкарт в компанию «Помогайка» (Москва) — от 310 тысяч до 400 тысяч рублей на руки.

Медиабаер In-app/видеосети в AdChampagne (Санкт-Петербург) — от 120 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов.

Database developer (MSSQL) в ClearScale (Москва) — от $3500 на руки.

Senior C# Developer в «Кошелек.ру» (Москва) — от 230 тысяч до 310 тысяч рублей на руки.

Маркетолог (performance-marketing) в Refresh your tech (Санкт-Петербург) — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на руки.

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