Московскому представительству Nestle грозит штраф за неперевод на удаленку 30% работников

Российскому головному офису Nestle, расположенному в Москве, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение указа об обязательном переводе 30% сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрия Гусакова.

«ОАТИ города Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина об отправлении сотрудников на удаленную работу. В ходе мониторинга предоставленной информации ООО "Нестле Россия" был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей», — рассказал Гусаков.

Отмечается, что это первый случай выявления такого нарушения в столице.

Напомним что по указу мэра Москвы с 5 октября все работодатели города должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Каждую неделю по понедельникам компании в электронном виде направляют в ОАТИ информацию об удаленных работниках: номера телефонов, транспортных карт и автомобилей. Согласно указу, если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять. При изменении сведений о работниках актуальные сведения нужно предоставить сразу.

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