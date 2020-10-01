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Мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку
Новости
Анна Оленькова
Столичный мэр Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Об этом глава города рассказал в своем блоге.
Мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленкуАнна Оленькова
Перевести работников на удаленный режим компании обязаны с 5 октября.
Исключение можно сделать только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы компании.
Требования о переходе на удаленку не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли.
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