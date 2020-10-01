Столичный мэр Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Об этом глава города рассказал в своем блоге.

Мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку