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Мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Столичный мэр Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Об этом глава города рассказал в своем блоге.

Мэр Москвы обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку

Перевести работников на удаленный режим компании обязаны с 5 октября.

Исключение можно сделать только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы компании.

Требования о переходе на удаленку не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли.

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