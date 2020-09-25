Московские власти пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют запрещать работу ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Пока нет», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

Он добавил, что также пока не планируется создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов.

Ранее столичные власти рекомендовали работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Кроме того, москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома и временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

За сутки в России выявили коронавирус у 7212 жителей страны. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня.

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