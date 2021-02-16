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Nestle выпустит шоколад для веганов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Корпорация Nestle на своем официальном сайте объявила о выпуске кондитерских батончиков на растительной основе под названием KitKat V.

Nestle выпустит шоколад для веганов

Веганский KitKat будет запущен в тестовую продажу пока в нескольких странах (их точный список не уточняется), в том числе онлайн. Затем возможен более широкий выпуск, заявили в Nestle.

Продукт не уникальный, например, веганский шоколад выпускает Lindt. Но для Nestle — этой первый опыт растительной шоколадной сладости. Запросы о создании альтернативного шоколада именно от производителя KitKat не раз поступали из социальных сетей, пояснил глава кондитерской компании Александр фон Майо.

Фото: официальный сайт Nestle

Рецепт был разработан экспертами в центре исследований и разработок Nestle в Йорке (Великобритания). Уточняется, что батончик KitKat V является «сертифицированным веганским продуктом и изготовлен из 100% экологически чистого какао». Вместо молока используется рисовая смесь, разработка которой заняла около двух лет.

В России линия по производству KitKat открыта в Перми. Осенью прошлого года компания Nestle заявила, что инвестирует в фабрику 2 млрд рублей.

Фото на обложке: Marina Shanti/ Shutterstock

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