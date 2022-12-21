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Швейцарская Nestle закроет фирменные магазины Nespresso в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Принадлежащий швейцарской Nestle производитель кофейных капсул и кофе-машин Nespresso намерен закрыть в России свои фирменные магазины, рассказали «Ведомостям» консультанты, работавшие с компанией. Эти сведения подтверждает один из партнеров Nespresso.

Швейцарская Nestle закроет фирменные магазины Nespresso в России

В настоящее время производитель пытается расторгнуть договор аренды помещений, в которых располагаются фирменные магазины бренда, сообщила консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Руководитель ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько также знакома с ситуацией.

Как утверждает один из консультантов, флагманский магазин в Москве на Большой Дмитровке уже не работает. В компании не ответили на запрос издания.

Корпорация Nestle ограничила свою деятельность в России в марте 2022 года в связи с осуждением ввода российских войск на территорию Украины. Сначала компания остановила инвестиции в российский рынок, затем прекратила поставки своей продукции. Как утверждает Анна Савенко, на сегодняшний день в РФ нет альтернативы магазинам Nespresso.

Весной «Известия» писали, что Nestle продала российские активы Nespresso сербскому предпринимателю Мирославу Станковичу, однако официального подтверждения сделки не было.

По мнению одного из консультантов, компания, вероятно, останется в стране, но будет реализовывать свою продукцию через оптовых покупателей. Сегодня капсулы Nespresso можно купить в Metro или заказать на некоторых маркетплейсах.

Фото на обложке: Unsplash

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