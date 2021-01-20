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Число подписчиков Netflix перевалило за 200 миллионов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис потокового видео по подписке Netflix подвел итоги последнего квартала 2020 года, сообщило The Wall Street Journal. Пандемия дала импульс для роста показателей компании, замечает издание.

Число подписчиков Netflix перевалило за 200 миллионов

За последние три месяца прошлого года Netflix прибавил более 8,5 млн подписчиков, за год прирост составил 37 млн. Теперь сервисом пользуются 203,7 млн человек (три года назад было в два раза меньше). 

Выручка компании за четвертый квартал 2020 года выросла до $6,644 млрд (годом ранее было $5,45 млрд). Чистая прибыль снизилась и составила $542 млн (была $587 млн год к году).

Представители Netflix заявили, что капитализация сервиса превысила точку безубыточности, поэтому займы для поддержки стратегии роста им больше не требуются. Более того, компания рассматривает возможность возврата части денежных средств акционерам путем обратного выкупа акций, уточняет издание.

Ранее Netflix запустил русскоязычную версию сервиса в партнерстве с Национальной Медиа Группой. Для доступа к дублированному на русский язык контенту пользователям предложили три тарифных плана.

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Фото: PixieMe / Shutterstock

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