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Netflix добавил искусственный интеллект к факторам риска для своего бизнеса

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Netflix отметил растущее влияние искусственного интеллекта в Голливуде и добавил генеративный ИИ в список факторов риска в своем ежегодном отчете, подаваемом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Netflix добавил искусственный интеллект к факторам риска для своего бизнеса

Как пишет Variety, в соответствии с правилами SEC в своем отчете 10-K Netflix указал длинный список факторов риска в разделе о конкуренции в видеосфере, где в этом году нашлось место для ИИ.

«Если наши конкуренты получат преимущество за счет использования [технологий генеративного ИИ], это может отрицательно повлиять на нашу способность эффективно конкурировать и на результаты нашей деятельности», — говорится в отчете.

Также в Netflix выразили обеспокоенность вопросом об авторских правах и других мерах защиты интеллектуальной собственности для материалов, сгенерированных нейросетями. По мнению компании, развитие ИИ может повлиять на число исков в отношении Netflix в этой области.

Весной 2023 года Гильдия сценаристов США объявила крупнейшую с 1988 года забастовку, которая продлилась со 2 мая по 27 сентября. Одной из ее причин стал вопрос об использовании искусственного интеллекта в процессе кинопроизводства, которое киностудии отказывались регулировать.

Фото: Unsplash

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