Netflix и Microsoft убрали свои CDN-серверы из России

Компании Netflix и Microsoft убрали свои CDN-серверы c крупнейшей российской точки обмена трафиком MSK-IX, это может замедлить работу сервисов и загрузку контента этих компаний на территории РФ, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора MSK-IX Евгения Морозова.

CDN — это сетевая инфраструктура, позволяющая пользователям быстро получать доступ к контенту сервисов, чьи оригинальные серверы расположены на большом расстоянии.

По словам Морозова, с февраля началось «глобальное изменение тех участников и тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России». Он уточнил, что Microsoft и Netflix не единственные корпорации, которые решили убрать CDN-серверы из страны.

Морозов подчеркнул, что сервисы корпораций останутся доступными на территории РФ, однако возможно замедление их работы.

«Возможно, [стоит ожидать] совсем незначительного роста числа ошибок доступа», — добавил гендиректор MSK-IX.

В ПАО «ВымпелКом» разъяснили, что Microsoft и Netflix не продемонстрировали готовности оформлять сетевые присоединения в соответствии с законодательством РФ, поэтому серверы корпораций не были присоединены к сети «ВымпелКома». При этом в компании отметили, что другие зарубежные сервисы продолжают работать на легальной основе.

Весной компания Google предупредила часть российских провайдеров об отключении некоторых серверов на территории страны.

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