Netflix запустила пять мобильных игр для подписчиков

Стриминговая платформа Netflix вышла на новый рынок, запустив пять мобильных игр для подписчиков сервиса. Компания намерена создать библиотеку игр разных жанров.
Netflix запустила пять игр 2 ноября 2021 года, они доступны пользователям платформы на мобильных устройствах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«С сегодняшнего дня подписчики во всем мире получат доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up», – говорится в сообщении Netflix. В компании добавили, что рассчитывают создать библиотеку игр различных жанров.
Игры будут доступны по основной подписке к сервису. В компании подчеркнули, что в играх не будет «никакой рекламы, дополнительных платежей и покупок в приложении». Первое время игры будут доступны только на устройствах на Android, для iOS запуск игр планируется позднее.
Для создания игр Netflix привлекла внешних разработчиков. Так, две игры по сериалу «Очень странные дела» разработала американская компания BonusXP. В них пользователю предлагается пройти миссии наравне с героями сериала.
Разработчиком игр с мячом Shooting Hoops и Teeter Up является канадская компания Frosty Pop. Еще два разработчика у карточной игры Card Blast – Amuzo и Rogue Games. Игры по «Очень странным делам» имеют возрастное ограничение 12+, а все остальные подходят даже для детей от 3 лет.
По данным основателя и гендиректора издателя игр META Publishing Ильи Саламатова, все партнеры Netflix по разработке игр, кроме Amuzo, – это небольшие студии, которые специализируются в основном на мобильных играх без жесткой монетизации. По его словам, Amuzo известна как разработчик игр по крупным франшизам, она разрабатывала игры по «Звездным войнам», «Ангелам Чарли», а также в стилистике Lego.
Саламатов отметил, что использование уже известных образов и героев – это популярный способ снизить затраты на маркетинг. По мнению эксперта, выход подобных онлайн-платформ на рынок гейминга может стать трендом. В пример он привел Amazon, который уже успешно вышел на рынок видеоигр с онлайн-проектом New World.
По оценке Delloite, в России так или иначе играют в видеоигры порядка 54% россиян, компания оценивает этот показатель как «очень высокий».
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Фото на обложке: sitthiphong /
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