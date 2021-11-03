Netflix запустила пять мобильных игр для подписчиков

Для создания игр Netflix привлекла внешних разработчиков. Так, две игры по сериалу «Очень странные дела» разработала американская компания BonusXP. В них пользователю предлагается пройти миссии наравне с героями сериала.

Разработчиком игр с мячом Shooting Hoops и Teeter Up является канадская компания Frosty Pop. Еще два разработчика у карточной игры Card Blast – Amuzo и Rogue Games. Игры по «Очень странным делам» имеют возрастное ограничение 12+, а все остальные подходят даже для детей от 3 лет.

По данным основателя и гендиректора издателя игр META Publishing Ильи Саламатова, все партнеры Netflix по разработке игр, кроме Amuzo, – это небольшие студии, которые специализируются в основном на мобильных играх без жесткой монетизации. По его словам, Amuzo известна как разработчик игр по крупным франшизам, она разрабатывала игры по «Звездным войнам», «Ангелам Чарли», а также в стилистике Lego.