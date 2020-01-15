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Акции Netflix поднялись после объявления номинантов на «Оскар»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Акции стримингового сервиса Netflix поднялись на 3,5% и составили $339,88 за бумагу по состоянию на 11:45 Восточного времени. Это произошло после объявления номинантов на премию «Оскар». Об этом пишет Business Insider.

Акции Netflix поднялись после объявления номинантов на «Оскар»

Сериалы и фильмы компании получили в сумме 24 номинации — 10 из них достались фильму «Ирландец» Мартина Скорсезе. Среди других претендентов на статуэтку оказались «Брачная история», «Два папы», «Клаус».

В 2019 году компания Apple решила создать собственный сервис потокового видео и выделила $6 млрд на оригинальные шоу и фильмы. Как тогда писало издание Financial Times, корпорация сделала это, чтобы догнать конкурентов Netflix, Disney и HBO.

Фото: Featureflash Photo Agency / Shutterstock

 

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