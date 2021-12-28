Netflix стал первым иностранным сервисом, включенным в российский реестр аудиовизуальных средств

Netflix стал первым зарубежным сервисом, который Роскомнадзор включил в российский реестр аудиовизуальных средств. Сервисы из этого реестра обязаны исполнять требования российского законодательства, в частности ставить возрастную маркировку контента.
О включении юрлица Netflix в России в реестр аудиовизуальных средств следует из данных реестра.
С 28 декабря Netflix обязан исполнять требования законодательства в части трансляции контента, в том числе указывать его возрастную маркировку. В противном случае сервису могут грозить санкции Роскомнадзора.
Всего в реестре аудиовизуальных средств Роскомнадзора числятся 26 сервисов, в числе которых «Кинопоиск», Ivi, «Первый канал», Okko, «Мегафон».
О включении Netflix реестр в мае текущего года попросила ассоциация «Интернет-видео». Там посчитали, что раз уж сервис работает в России, то он должен работать с теми же условиями, что и российские платформы.
ООО «Развлекательный онлайн-сервис», работающим в России под брендом Netflix, является дочерней компанией холдинга «Национальная медиа группа».
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Фото на обложке: XanderSt /
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