Netflix стал первым иностранным сервисом, включенным в российский реестр аудиовизуальных средств

Netflix стал первым зарубежным сервисом, который Роскомнадзор включил в российский реестр аудиовизуальных средств. Сервисы из этого реестра обязаны исполнять требования российского законодательства, в частности ставить возрастную маркировку контента.

О включении юрлица Netflix в России в реестр аудиовизуальных средств следует из данных реестра.

С 28 декабря Netflix обязан исполнять требования законодательства в части трансляции контента, в том числе указывать его возрастную маркировку. В противном случае сервису могут грозить санкции Роскомнадзора.

Всего в реестре аудиовизуальных средств Роскомнадзора числятся 26 сервисов, в числе которых «Кинопоиск», Ivi, «Первый канал», Okko, «Мегафон».

О включении Netflix реестр в мае текущего года попросила ассоциация «Интернет-видео». Там посчитали, что раз уж сервис работает в России, то он должен работать с теми же условиями, что и российские платформы.

ООО «Развлекательный онлайн-сервис», работающим в России под брендом Netflix, является дочерней компанией холдинга «Национальная медиа группа».

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