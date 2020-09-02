Netflix локализует сервис в России

Стриминговый сервис Netflix спустя пять лет после запуска в России будет локализован полностью на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Netflix.

Его оператором на территории РФ станет «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

«НМГ подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса» — сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Она уточнила, что сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Его англоязычная версия запустилась в России пять лет назад, в скором времени она будет доступна на русском языке.

Сервис предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и шоу.

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