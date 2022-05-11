Netflix добавит рекламу в сервис раньше запланированного срока

Netflix добавит рекламу в сервис уже в этом году. Ранее платформа заявляла, что это произойдет в 2023-ем, но сдвинула сроки потому, что хочет быстрее сделать более дешевый вариант подписки.
Новые сроки внедрения рекламы в поток стримингового сервиса Netflix обозначены в письме, которое сервис разослал своим сотрудникам. С документом ознакомились The New York Times.
Рекламы появится в эфире Netflix уже в этом году, конкретно – в последние три месяца, сказано в письме. Сервис объявлял о планах включить рекламу, но был намерен сделать это в 2023 году. Сроки были сдвинуты из-за того, что компания хочет быстрее реализовать более дешевый вариант подписки.
Финансовый отчет Netflix за первый квартал 2022 года, опубликованный в апреле, так разочаровал акционеров, что все за одну торговую сессию акции стримингового сервиса подешевели более чем на 40%. С пиковых значений в конце 2021 года ($682 за акцию) ценные бумаги платформы на бирже Nasdaq потеряли более 60% стоимости, упав до $177 за штуку.
Фото на обложке: Vantage_DS /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 7 технологических трендов 2016 года
- 2 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 3 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
- 4 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
- 5 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022