Netflix добавит рекламу в сервис раньше запланированного срока

Netflix добавит рекламу в сервис уже в этом году. Ранее платформа заявляла, что это произойдет в 2023-ем, но сдвинула сроки потому, что хочет быстрее сделать более дешевый вариант подписки.

Новые сроки внедрения рекламы в поток стримингового сервиса Netflix обозначены в письме, которое сервис разослал своим сотрудникам. С документом ознакомились The New York Times.

Рекламы появится в эфире Netflix уже в этом году, конкретно – в последние три месяца, сказано в письме. Сервис объявлял о планах включить рекламу, но был намерен сделать это в 2023 году. Сроки были сдвинуты из-за того, что компания хочет быстрее реализовать более дешевый вариант подписки.

Финансовый отчет Netflix за первый квартал 2022 года, опубликованный в апреле, так разочаровал акционеров, что все за одну торговую сессию акции стримингового сервиса подешевели более чем на 40%. С пиковых значений в конце 2021 года ($682 за акцию) ценные бумаги платформы на бирже Nasdaq потеряли более 60% стоимости, упав до $177 за штуку.

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