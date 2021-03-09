«Альфа-банк» стал владельцем сервиса безналичной оплаты чаевых «Нетмонет»

«Альфа-банк» приобрел сервис для безналичной оплаты чаевых « Нетмонет ». Сумма сделки не раскрывается, следует из сообщения кредитной организации.

«Команда стартапа во главе с Георгием Высоцким никуда не уходит, продолжает развивать его вместе с "Альфа-банком" и примет участие в разработке других сервисов банка», — говорится в сообщении.

Директор малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин пояснил, что в результате сделки предложение по подключению сервиса получат 627 тысяч клиентов банка — не только в Москве и Санкт-Петербурге, где сейчас представлен сервис, но и по всей стране.

По оценке кредитной организации, «Нетмонет» является самым крупным сервисом по объему собираемых чаевых в России. Средняя величина чаевых в системе составляет около 12% от суммы счета. В среднем по России этот показатель равняется 5-7%.

Сервис безналичного перевода чаевых был запущен в середине 2019 года. «Нетмонет» зарабатывает на 5%-ой комиссии за вывод чаевых официантами.

По собственным данным, к сервису подключено более 3 тысяч ресторанов и салонов красоты. Среди пользователей «Нетмонет» — часть ресторанов группы Novikov Group и «Росинтер», Maison Dellos, Friends Forever и Correas. В январе 2021 года электронные чаевые в системе оставили 310 тысяч раз на общую сумму в 86 млн рублей.

По данным «Контур.Фокус», чистый убыток ООО «Системы благодарности» (юрлица «Нетмонет») в 2019 году составил 497 тысяч рублей при выручке в 37 тысяч.

О планах покупки «Нетмонет» «Альфа-Банком» стало известно в середине февраля этого года. По данным ЕГРЮЛ, смена учредителей была завершена 5 марта.

Сервисы безналичной оплаты чаевых развивают и другие российские банки. Например, «Сбер» работает над SberTips, а «Тинькофф» запустил CloudTips.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock