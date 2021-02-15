Forbes: «Альфа-банк» приобретет сервис безналичной оплаты чаевых «Нетмонет»

«Альфа-банк» в ближайшее время выкупит сервис для оплаты чаевых картой по QR-коду «Нетмонет». Сумма сделки не раскрывается. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

Стороны сделки отказались от комментариев сделки. Но, по словам представителя пресс-службы кредитной организации, банк всегда стремится предоставлять клиентам инновационный сервисы. Для этого он «постоянно ищет новых партнеров, особенно среди финтехов».

Сооснователь «Нетмонет» Георгий Высоцкий рассказал, что сервис «готовится к инвестиционной сделке» и планирует закрыть ее до конца февраля.

Сервис безналичного перевода чаевых был запущен в середине 2019 года. «Нетмонет» зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод чаевых официантами.

По собственным данным, за первые 3,5 месяца к нему подключилось около 200 заведений Москвы и регионов. Среди пользователей «Нетмонет» — часть ресторанов группы Novikov Group и «Росинтер», Maison Dellos, Friends Forever и Correas. К середине 2020 года число подключенных к сервису заведений увеличилось до 750.

По данным СПАРК, которые приводит издание, товарный знак «Нетмонет» принадлежит ООО «Системы благодарности». В соответствии с информаций ЕГРЮЛ, владельцами компании являются Евгений Чуйков (35,5%), Андрей Володин (25,1%), Георгий Высоцкий (21,7%), Ольга Жиленко (7,56%), а также гендиректор коллекторского агентства VostokFinance Group Кристиан Свен-Михаэль Шуллер (10,08%).

Сервисы безналичной оплаты чаевых развивают и другие российские банки. С 2016 года «Сбер» работает над SberTips, комиссия которого составляет от 2,2%. В компании отмечают, что к сервису подключились 730 ресторанов.