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Исследование: что россияне читали, смотрели и изучали на самоизоляции

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

«Нетология» совместно с «ЛитРес», «MyBook», «Okko», «Skyeng» и «Райффайзенбанк» провели исследование и узнали, насколько чаще россияне стали пользоваться различными онлайн-сервисами во время самоизоляции, и какой контент интересовал их больше всего.

Исследование: что россияне читали, смотрели и изучали на самоизоляции

По данным «Нетологии», онлайн-образование стало заметно более востребовано. В апреле рост количества регистраций на платформе составил 112% по сравнению с периодом до карантина. Количество заявок на платные курсы сервиса увеличилось на 16%. Количество покупок курсов увеличилось на  15%. Чаще всего россияне хотели освоить профессии интернет-маркетолога, SMM-менеджера, тестировщика и веб-дизайнера, сообщает компания. 


По информации «Skyeng», также вырос спрос на онлайн-уроки английского языка. В этом году все весенние месяцы к обучению возвращалось в 2-3 раза больше студентов, чем прогнозировала компания. 


Компания «ЛитРес» отметила рост спроса на электронные и аудиокниги. Прирост новых покупателей во время карантина составил в среднем 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Наибольшим интересом пользовались книги:

  • о мировой экономике (+129%); 
  • фантастике (+84%);
  • книги о сексе (+80%); 
  • популярной психологии (+77%).


Увеличилось и количество пользователей сервиса «MyBook»: за период карантина их стало на 194% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, особо спрос вырос на книги по психологии и личностному развитию.


Среди самых читаемых произведений:

  • Джен Синсеро, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»;
  • Гэри Джона Бишопа, «Unfu*k yourself. Парься меньше, живи больше»; 
  • Марка Мэнсона, «Тонкое искусство пофигизма».

В онлайн-кинотеатре «OKKO» в первые две недели самоизоляции наблюдался небольшой всплеск интереса к фильмам об эпидемиях: 

  • Стивена Содерберга «Заражение»;
  • документальный фильм «Эпидемия коронавируса». 

Но вскоре тренд сошел на нет, и люди стали обращаться к развлекательному контенту. Причем не только к фильмам и сериалам, но и к live-трансляциям шоу рок- и поп-исполнителей.


Статистика «Райффайзенбанка» показала, что количество россиян, использующих контентные сервисы в период самоизоляции, заметно выросло, но их расходы снизились. Расходы в категории кино сократились на 75%, а в категории книги — на 42%. Исключение составило онлайн-образование, где общие траты выросли на 22%, а количество операций на 90%.Пользователи предпочитали бесплатные промо-предложения и акции от контент-платформ. При этом книги покупали все-таки больше — средний чек в этой категории увеличился на 41% и составил 1042 рубля.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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