«Нетология-групп» и предприниматели из Кремниевой долины запустили бесплатный бизнес-курс

«Нетология-групп» запустила бесплатный образовательный проект для предпринимателей Digital Dolina. Курс состоит из 11 практических уроков с бизнесменами из Кремниевой долины и России. Об этом Rusbase рассказал представитель «Нетологии».

В числе предпринимателей сооснователь фонда Gagarin Capital Николай Давыдов, создатель Ecwid Руслан Фазлыев, основатель AmoCRM Михаил Токовинин, инвестор и предприниматель Екатерина Ленгольд, основатель Dbrain и Flocktory Дмитрий Мацкевич.

На курс могут подать заявки начинающие предприниматели, представителей офлайн-бизнеса, которые ищут способы выйти в онлайн, и действующие онлайн-бизнесмены, которые хотят пересмотреть процессы и выйти на новый уровень.

Участников научат искать идеи для стартапа, составлять план по запуску MVP без бюджета, строить бизнес-модель, выстраивать с нуля процессы в стартапе, считать юнит-экономику. В результате каждый сможет составить личный план развития своего проекта, говорится в сообщении.

По словам гендиректора «Нетологии-групп» Максима Спиридонова, на создание курса ушло 2 месяца, более 50 съемочных часов и более 2 млн рублей.

Регистрация на онлайн-курс доступна по ссылке.

Фото: Unsplash