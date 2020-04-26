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«Нетология» запустила проект по обучению английскому языку Wordika

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Нетология-групп» вышла на рынок обучения английскому языку и 22 апреля запустила онлайн-проект Wordika. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Нетология» запустила проект по обучению английскому языку Wordika

За 2020-2021 учебный год компания планирует получить до 150 млн рублей выручки.

Проект направлен на изучение практического английского языка. В «Нетологии» считают, что «индивидуальные занятия и курсы подойдут тем, кто хочет учиться для себя, и представителям бизнеса, для которых знание английского языка критично в профессиональном общении».

По итогам 2019 года направление обучения иностранным языкам в России оценивается примерно в 31 млрд рублей. При этом уровень проникновения онлайн-решений в нем составляет около 17%. 

«Сегодня обучение иностранным языкам – самое популярное направление дополнительного образования для взрослых. Только в 2019 году россияне потратили на языковые онлайн-курсы 5,3 млрд рублей», – сообщил сооснователь и гендиректор «Нетология-групп» Максим Спиридонов.

Фото: Wordika

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