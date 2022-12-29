Команда креативного агентства Kitchen загрузила в нейросеть запросы из реальных брифов своих клиентов в 2022 году, отобрала лучшие и выпустила NFT-токены для «Яндекса», Ozon, Avito, «Тинькофф» и других компаний.

«Зрелищная и абсурдная»: нейросеть создала рекламу по реальным брифам «Яндекса», Ozon и Avito