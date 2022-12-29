«Зрелищная и абсурдная»: нейросеть создала рекламу по реальным брифам «Яндекса», Ozon и Avito

Команда креативного агентства Kitchen загрузила в нейросеть запросы из реальных брифов своих клиентов в 2022 году, отобрала лучшие и выпустила NFT-токены для «Яндекса», Ozon, Avito, «Тинькофф» и других компаний.
Kitchen использовала нейросеть Midjourney, сообщил RB.RU представитель агентства. Авторы проекта признают, что нейрореклама «получилась зрелищной, но довольно абсурдной».
Получившиеся идеи, «упакованные» в NFT-формат, стали новогодними подарками для клиентов агентства. Серию назвали AIdeas.
Как выглядела бы реклама, если бы ее создавала нейросеть:
NFT-токен для Avito. Бриф: «Авитовселенная».
NFT-токен для Ozon. Бриф: «Расширение возможностей малого и среднего бизнеса».
NFT-токен для «Яндекс Go». Бриф: «Уважай водителя».
NFT-токен для «Тинькофф». Бриф: «Голосовой ассистент Олег».
NFT-токен для Sensorium Under Play. Бриф: «Метаземля для продаж».
NFT-токен для «Азбуки вкуса». Бриф: «Свежий кофе».
Под генеративной рекламой команда агентства оставила послание: «В 2023 делайте ставку на неискусственный интеллект».
Фото: Kitchen
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