Neuralink Илона Маска вживила первый нейрочип в мозг человека

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink 28 января 2024 года впервые вживила имплант в мозг человека. Пациент сейчас восстанавливается. Результаты уже выглядят многообещающими. Об этом предприниматель сообщил в X (ранее Twitter).
Первый продукт Neuralink называется Telepathy. С его помощью пациенты смогут управлять телефоном и компьютером силой мысли.
Neuralink в сентябре 2023 года получила одобрение независимого наблюдательного совета на первое клиническое испытание на людях своего чипа-импланта в мозг. После компания приступила к набору добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.
- В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило Neuralink испытывать чипы для мозга на людях.
- В августе компания привлекла $280 млн в D-раунде инвестиций. До этого раунда компания-разработчик чипа для мозга оценивалась в $5 млрд.
Фото на обложке: Neuralink
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