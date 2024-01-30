Neuralink Илона Маска вживила первый нейрочип в мозг человека

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink 28 января 2024 года впервые вживила имплант в мозг человека. Пациент сейчас восстанавливается. Результаты уже выглядят многообещающими. Об этом предприниматель сообщил в X (ранее Twitter).

Первый продукт Neuralink называется Telepathy. С его помощью пациенты смогут управлять телефоном и компьютером силой мысли.

Neuralink в сентябре 2023 года получила одобрение независимого наблюдательного совета на первое клиническое испытание на людях своего чипа-импланта в мозг. После компания приступила к набору добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило Neuralink испытывать чипы для мозга на людях.

В августе компания привлекла $280 млн в D-раунде инвестиций. До этого раунда компания-разработчик чипа для мозга оценивалась в $5 млрд.

Фото на обложке: Neuralink