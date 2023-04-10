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Российский стартап представил нейросеть для генерации музыкальных видеороликов на любую тему

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский стартап Retomagic представил обновление нейросети собственной разработки. Она, помимо генерации изображений по тексту, теперь может создавать музыкальные видеоролики на любую тему. С новым функционалом разработчики хотят сделать приложение «ТикТоком для генеративных видео».

Российский стартап представил нейросеть для генерации музыкальных видеороликов на любую тему

Об обновлении функционала приложения рассказали в Retomagic.

Для удобного выхода на международные рынки разработчики переименовали приложение Retomagic в Magicly. Теперь сервис, помимо генерации изображений по тексту, может создавать музыкальные видеоролики на любую тему. Разработчики подчеркнули, что результат «умело передает все, что придет в голову».

По текстовому описанию нейросеть создает три варианта видеоролика. Генерация одного видео по описанию из одного предложения занимает около 30 секунд.

«Можно выбрать любое из понравившихся музыкальных видео после создания, пока это похоже на артхаус, но мы сейчас в самом начале. Теперь наше приложение можно будет назвать ТикТоком для генеративных видео, после бета-теста на сайте эта функция будет доступна в приложении», – рассказали в Retomagic.

В стартапе отметили, что они стали первыми в России, кто создал такую универсальную нейросеть. К лету текущего года модель будет доработана, стабильность видеоряда – повышена. Retomagic ждет поставки нового дата центра от Nvidia, добавили в стартапе.

Финансирование разработки Retomagic ведется на средства грантов от Microsoft, Nvidia, Amazon. Также стартап собирает инвестиционный раунд объемом $2 млн, вложениями в компанию интересуются инвесторы из ОАЭ, рассказали в Retomagic.

«Magicly уже генерирует первую выручку с помощью рекламы внутри приложения, подписки будут доступны вместе с генерацией видео уже в этом месяце», – сообщили в стартапе.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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