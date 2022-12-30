Retomagic представил первую соцсеть, где весь контент создает AI

Стартап Retomagic разработал социальную сеть, в которой все изображения генерирует искусственный интеллект, рассказали RB.RU в компании.

Retomagic представил первую версию продукта, уже сейчас можно выбрать никнейм для своего аккаунта. В настоящее время реализованы лента, подписки, счетчик просмотров и лайки.

Компания доработала генератор изображений и добавила возможность выбирать стиль, в котором нейросеть сделает картинку.

Например, если попросить создать изображение по запросу «Global Warming» и указать стиль Vaporwave, генерируется сразу несколько вариантов постапокалиптических пейзажей в цветовой гамме, характерной для жанра Vaporwave.

Также уже готово мобильное приложение, сейчас оно находится на стадии модерации в App Store.

«Наша миссия — сделать искусственный интеллект понятным для людей. Мы будем выпускать множество образовательных материалов бесплатно на нашей платформе для людей, незнакомых с программированием», — отметил CEO Retomagic Марк Красотин.

Социальная сеть разрабатывалась в партнерстве с Open AI и Microsoft, IT-гиганты предоставили компании лицензии на свои продукты и открыли доступ к вычислительным мощностям.

Retomagic — это первый отечественный генератор изображений по тексту, сейчас компания зарегистрирована в ОАЭ. Ранее стартап разработал мобильное приложение для улучшения фотографий, решение получило широкую популярность среди аналогичных сервисов на Android в России.

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock