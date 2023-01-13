Китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году. Автопроизводители говорят, что в России появятся как минимум 5-7 компаний из Китая, Вьетнама и Ирана.

В России появятся до семи новых автобрендов в 2023 году