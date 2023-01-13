В России появятся до семи новых автобрендов в 2023 году

Китайский Hongqi, вьетнамский Vinfast и ряд других брендов могут выйти на российский авторынок в 2023 году. Автопроизводители говорят, что в России появятся как минимум 5-7 компаний из Китая, Вьетнама и Ирана.
Автоэксперты предполагают, что с вероятностью 90% это будут китайские бренды, в частности автоконцерна Great Wall, передает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов РИА Новости.
«У китайцев избыток производственных мощностей и соответственно производителям нужна экспансия вовне», — пояснил руководителя проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Ранее российские автодиллеры предложили главе правительства Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Они намерены снизить риски от ухода зарубежных автоконцернов из РФ.
Среди других предложений — внесение изменений в закон о защите прав потребителей в части снижения штрафов или моратория на них при нарушении сроков гарантийного ремонта автомобилей, либо возможности продления сроков ремонта до получения необходимых запчастей.
Фото на обложке: Unsplash
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