На российском рынке появилось около 10 новых брендов в 2022 году

На российский рынок в 2022 году вышло девять новых иностранных брендов против 19 новых марок в 2021 году. Среди новых на рынке сетей — Perspective (ранее был представлен только на маркетплейсах и в мультибрендовой сети), Efor, Ipekyol, Twist и Alex YVN, магазин спортивных товаров Li-Ning, косметические сети L&L Skin и Vilhelm Parfumerie, а также кофейня Coffee Boom.

В прошлом году российский рынок покинули 23 ритейлера, еще 27 приостановили работу в РФ. Еще около 22 компаний, которые владеют 31 брендом, продали российские подразделения топ-менеджменту или холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока. Они открыли магазины под новыми вывесками, пишет «Коммерсантъ».

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила, что снижение числа новых брендов связано с нежеланием зарубежных ретейлеров инвестировать в российскую экономику из-за высоких рисков. Глава сети «Стокманн» Геннадий Левкин отметил, что иностранные ритейлеры заняли осторожную позицию. Помимо туманности перспектив экономики страны на нее влияют и сохраняющиеся трудностях с логистикой, добавил он.

Зарубежные компании, приостановившие свою работу в России или ушедшие из страны, с конца февраля 2022 года потеряли как минимум $200-$240 млрд. Больше всего убытки понесли фирмы из США и Великобритании. В прошлом году многие зарубежные бренды «переоткрылись»: L'Occitane — «Л'Окситан», «OBI» — ОБИ, McDonald's — «Вкусно — и точка» и т. д.

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